한국프로축구연맹, 10월 K리그 MVP 후보 발표…바 루아·아이데일 첫 도전

프로축구 K리그1 10월 최고의 활약을 펼친 선수에게 주어지는 영예를 놓고 네 명의 공격수가 경쟁한다. 득점과 도움으로 팀 승리를 이끈 선수들이 팬들의 선택을 기다리는 가운데, 투표 결과에 따라 생애 첫 수상부터 연속 수상까지 다양한 기록이 탄생할 전망이다.

12일 한국프로축구연맹(총재 권오갑)에 따르면 이번 후보는 광주FC의 바 루아와 아이데일, FC서울의 클리말라, 전북 현대의 티아고다. 평가 대상은 K리그1 31라운드부터 34라운드까지로, 네 선수 모두 해당 기간 열린 4경기에 빠짐없이 출전했다.

(맨 왼쪽부터) 아드리엘 바 루아, 존 아이데일(이상 광주 FC), 파트리크 클리말라(FC 서울), 티아고 오로보(전북 현대) 선수. 한국프로축구연맹 제공

바 루아는 3골 5도움을 기록해 공격포인트 8개를 쌓았다. 특히 31라운드 울산전에서 혼자 2골 2도움을 몰아치며 광주의 4-3 승리를 이끌었다. 당시 경기력으로 라운드 최우수선수(MVP)에도 선정됐다.

아이데일은 득점력에서 존재감을 드러냈다. 4경기 연속 골을 터뜨리며 모두 6골을 기록했다. 32라운드 대전전과 33라운드 부천전에서는 연달아 멀티골을 작성했다. 부천전에서는 팀의 3-0 완승을 이끌어 라운드 MVP까지 차지했다. 두 선수 모두 개인 통산 처음으로 이달의선수상 후보에 올랐다.

클리말라는 3골을 기록하며 경쟁에 합류했다. 31라운드 제주전에서 결승골을 넣어 서울의 2-1 승리를 이끌었고, 다음 경기인 32라운드 김천전에서는 멀티골을 터뜨렸다. 두 차례 라운드 베스트11에도 선정됐다. 9월 수상자인 클리말라는 이번에도 트로피를 들어 올리면 두 달 연속 수상이라는 기록을 세운다.

티아고는 4골로 맞섰다. 32라운드 제주전에서 멀티골을 작성하며 전북의 3-2 승리에 기여했고, 33라운드 안양전에서는 경기 종료 직전 극적인 동점골을 터뜨려 팀에 승점 1점을 안겼다. 개인 통산 여섯 번째 후보에 오른 티아고는 이번 기회에 첫 수상을 노린다.

최종 수상자는 연맹 TSG 기술위원회의 1차 투표와 팬 투표 결과를 합산해 결정한다. 반영 비율은 TSG 기술위원회 60%, K리그 팬 투표 25%, EA SPORTS FC 온라인 유저 투표 15%다.

팬 투표는 K리그 공식 애플리케이션 ‘Kick’에서 진행된다. 회원가입 후 12일 오전 10시부터 15일까지 매일 한 차례씩 참여할 수 있어 한 사람당 최대 네 표를 행사할 수 있다. 같은 기간 진행되는 FC 온라인 투표는 계정당 한 번만 참여할 수 있다.

수상자에게는 트로피와 함께 해당 시즌 유니폼에 이달의선수상 패치를 부착하는 혜택이 주어진다.

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