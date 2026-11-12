백석문학상에 윤제림 시인... ‘스물다섯살을 반성함’ 선정

제28회 백석문학상 수상자로 윤제림(66) 시인의 시집 ‘스물다섯살을 반성함’(창비)이 선정됐다고 출판사 창비가 12일 밝혔다.

심사위원단은 수상작을 “대상을 포옹하는 따듯한 해학을 바탕으로 특유의 호쾌함과 성찰적 낙관주의를 유감없이 펼쳐내며 놀라움을 자아내는 시집”이라고 평했다. 또 “시인은 우리 시대의 본질적 문제를 겨누면서도 삶의 구체적 실감을 평명한 시어로 농담하듯 건네며 그 속에서 너와 나의 이분법을 해체하는 호혜적 회통의 길을 열어젖힌다”고 덧붙였다.

1960년 충북 제천에서 태어난 윤 시인은 1987년 ‘문예중앙’으로 작품활동을 시작했다. 시집 ‘삼천리호 자전거’, ‘미미의 집’, ‘황천반점’, ‘사랑을 놓치다’, ‘그는 걸어서 온다’, ‘새의 얼굴’, ‘편지에는 그냥 잘 지낸다고 쓴다’, ‘스물다섯살을 반성함’ 등을 펴냈다. 지훈문학상, 권태응문학상, 영랑시문학상 등을 받았다.

백석문학상은 시인 백석(1912∼1996)의 문학정신을 기려 자야(子夜) 김영한 씨가 출연한 기금으로 1997년 제정됐다. 상금은 2000만원이다. 시상식은 이달 하순 열린다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지