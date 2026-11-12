기보, 올해 P-CBO 5550억원 발행…기술중소기업 336곳 지원

기술보증기금(기보·사진)이 올해 총 5550억원 규모의 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO)을 발행해 기술중소기업 336곳의 자금조달을 지원했다.

기보는 올 상반기 2389억원의 P-CBO를 발행을 통해 129개 기업을 지원한 데 이어, 지난 5일 3161억원을 추가 발행해 207개 기업에 자금을 공급했다고 12일 밝혔다.

P-CBO는 자체 신용만으로 자금조달이 어려운 기술중소기업이 발행한 회사채를 유동화회사가 인수한 뒤 이를 기초자산으로 발행하는 유동화증권이다. 기보가 유동화회사의 채무를 보증해 기업들이 자본시장에서 안정적으로 자금을 조달할 수 있도록 돕는 방식이다.

올해 P-CBO 발행금액 중 신규자금은 3938억원, 기존 회사채 차환자금은 1612억원이다. 특히 신규자금 중 818억원은 녹색자산유동화증권(G-ABS)으로 발행해 친환경 기술기업 39곳의 자금조달을 지원했다.

또 올해 새롭게 도입한 ‘연구개발(R&D)사업화 유동화보증’도 성과를 냈다. 정부 R&D 과제를 완료했거나 공공연구기관에서 기술을 이전받아 사업화를 추진하는 기업을 대상으로 하며, 이번 하반기 발행을 통해 40개 기업에 890억원을 지원했다.

기존 기술력과 재무성과 중심의 평가에서 벗어나 R&D 활동을 통한 기술혁신 역량과 미래 사업화 가치 등을 종합적으로 평가하는 것이 특징이다. 공공연구기관이 보유한 지식재산의 기술료채권을 평가해 기업의 기술이전 비용까지 지원한다.

기보는 P-CBO 발행을 확대하고 녹색산업과 R&D사업화 분야에 대한 특화 금융지원을 강화할 방침이다. 권형택 기보 이사장은 “기술중소기업의 혁신기술이 새로운 시장을 개척하고 산업 성장으로 이어지려면 성장 과정에 필요한 자금이 안정적으로 공급돼야 한다”며 “기술기업의 자본시장 접근성을 높이고 성장 단계별 자금 수요에 맞춘 금융지원을 강화하겠다”고 말했다.

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