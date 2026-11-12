'인천대 의전원' 설립 논의 박차… 지역 의원들 국회서 해법 모색

국립 인천대학교 의학전문대학원 설립을 위한 해법이 국회에서 논의된다. 인천대는 16일 국회의원회관 제9 간담회실에서 ‘인천 공공의료 강화와 인천대 의학전문대학원 설립을 위한 국회 토론회’를 연다.

국회 보건복지위 소속 김교흥 의원을 비롯한 김남준·노종면·맹성규·모경종·박선원·배준영·송영길·유동수·윤상현·이용우·이훈기·정일영·허종식 의원 등 인천 지역 14명의 국회의원 전원이 공동주최자로 참여한다.

인천대 의전원 설립은 잰걸음을 하고 있다. 지난 8월 박찬대 인천시장이 정은경 보건복지부장관에게 건의를 시작으로, 대학 차원의 실행모델 구체화 연구용역이 진행 중이다. 지난달 22일 김교흥 의원 등이 ‘공공보건의료에 관한 법률 일부 개정안’을 발의한 바 있다.

여기에 시의회·범시민협의회도 힘을 보태고 있다. 이번 토론회에서 홍진배 인천대 국제대외협력처장은 ‘의전원 설립의 정책 방향과 추진 전략’을 주제로 발제에 나서 다채로운 질문과 함께 해법을 제시할 예정이다.

아울러 국립의전원에 지역의사제를 결합한 ‘인천대 의전원’ 실행 모델을 제시한다. 또 법률 개정안을 통한 설립 근거 마련과 국가·지역 공동대응 필요성까지 역설할 것으로 전망된다. 토론회 좌장은 조승연 전 인천의료원장이 맡는다.

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