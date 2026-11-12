“현장에 답이 있다”…30년 기자 경력으로 풀어낸 ‘실무 기자수업’ 출간

2019년 12월 25일. 당시 경제부장이던 저자는 후배 기자가 쓴 기사의 마지막 문장에서 눈길이 멈췄다. ‘주택금융공사가 시중은행 직원들의 도움까지 받아 안심전환대출 심사에 박차를 가하고 있다’는 내용이었다. 저자는 “기사 속에 기사 있다”는 평소 지론대로, 연말도 잊고 심사에 매달린 사람들에게 초점을 맞춰 경제면 톱으로 발제해 보라고 카톡을 보냈다. 그리고 생각했다. 편집국을 떠나면 이런 팁들을 모아 책으로 남겨야겠다고.

30여 년 신문 현장을 지킨 언론인이 취재와 기사 작성의 기본부터 데스킹 노하우까지 정리한 책 ‘실무 기자수업’을 펴냈다.

1993년 세계일보에 입사한 저자는 경찰기자를 시작으로 시경캡, 법조팀장, 워싱턴특파원, 경제부장과 사회부장 등을 거쳤다. 이후 편집국장과 편집인을 지내며 쌓은 취재 경험과 후배 기자들을 교육하며 축적한 실무 노하우를 책에 담았다.

책 1부 ‘취재의 감각’에서는 기자의 자세와 취재원 관리, 아이템 발굴, 발제, 보도자료 검증, 후속 취재 등 현장에서 필요한 원칙을 다룬다. 2부 ‘데스크의 문장’에서는 실제 기사를 고치기 전과 후를 비교하며 문장 구성과 표현을 다듬는 방법을 설명한다.

삼풍백화점 붕괴 현장의 상황판에서 ‘뼈 1점’이라는 문구를 포착해 단독 기사를 발굴한 일화와 외신의 ‘쿠란(Koran)’을 ‘코리언(Korean)’으로 잘못 읽어 발생한 오보 등 생생한 취재 사례도 담겼다. 저자는 “현장에 답이 있다”며 직접 발로 뛰는 취재와 사실 검증의 중요성을 강조한다.

예비 언론인과 초년 기자에게는 실무 지침서로, 정확하고 쉬운 글쓰기가 필요한 홍보 담당자와 직장인에게도 참고서가 될 만하다.

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