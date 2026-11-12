차세대 구축함 KDDX 전투체계 육상체계통합시험장 개소… 2027년부터 본격 운용

방위사업청은 한국형 차기구축함(KDDX) 개발 사업의 일환으로 구축함 전투체계 육상체계통합시험장(LBTS) 개소식을 11월 12일 강원 삼척 국방과학연구소 해양연구센터에서 개최한다고 밝혔다.

이날 행사에는 이남규 해군 제1함대사령관, 이용태 해군본부 정보화기획참모부장, 서희선 국방과학연구소 제5기술연구원장, 박상수 삼척시장 등 관계자 100여 명이 참석할 예정이다.

한국형차기구축함(KDDX) 전투체계 육상체계통합시험장. 방위사업청 제공

육상체계통합시험장은 전투체계를 함정에 탑재하기 전 육상에서 성능을 종합적으로 시험·검증하는 시설이다.

방사청은 함정 탑재 이후 발생할 수 있는 문제를 사전에 식별하고 보완해 전투체계의 안정적인 개발과 성능 확보에 기여할 것으로 기대했다.

전투체계는 함정에 탑재되는 각종 센서와 무장, 통신·항해체계 등을 통합해 적의 위협을 탐지·추적하고 대응하는 핵심 무기체계다.

방사청은 북한의 미사일 등 다양한 해상 위협에 대응하려면 전투체계의 높은 성능과 신뢰도 확보가 필수적이라고 설명했다.

시험장은 약 6,700㎡ 규모로, 국내 함정 전투체계 육상시험장 가운데 최대 규모다.

2027년부터 본격 운용될 예정이다.

방사청은 구축함 전투체계 개발이 완료된 이후에도 이 시험장을 국내 함정 전투체계에 적용할 첨단기술을 발굴하고 성능을 지속적으로 높이는 ‘진화적 개발’의 기반으로 활용할 계획이다.

이에 따라 국내 개발 전투체계의 시험·검증 기반을 확보해 해외 기술 의존도를 낮추고, 국산 함정의 성능개량과 수출 경쟁력 강화에도 도움이 될 것으로 내다봤다.

정재준 방사청 기반전력사업본부장은 “이번 시험장 개소는 구축함 전투체계의 성공적인 개발을 뒷받침하고, 함정 전투체계의 성능검증 기반을 마련했다는 점에서 큰 의미가 있다”고 말했다.

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