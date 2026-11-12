예술경영지원센터, 런던·홍콩서 ‘K-뮤지컬 로드쇼’…창작뮤지컬 8편 소개

2026 K-뮤지컬 로드쇼 in 런던 포스터. (사진=예술경영지원센터 제공)

(재)예술경영지원센터(대표 김장호)는 한국 창작 뮤지컬의 해외 시장 진출 사업인 ‘K-뮤지컬 로드쇼(K-Musical Roadshow)’ 10주년을 맞아 영국 런던과 홍콩에서 잇달아 행사를 연다고 밝혔다.

K-뮤지컬 로드쇼는 해외 각국의 시장 수요에 맞춰 낭독공연 및 쇼케이스를 선보이며 국내 뮤지컬 작품의 현지 유통을 지원해 온 사업이다. 2016년 중국 상하이에서 첫선을 보인 이후 2022년부터 미국 뉴욕, 일본 도쿄 등 다양한 해외 권역으로 활동 범위를 넓혀왔다.

출범 10주년을 맞이한 올해 행사에는 지난 6월 ‘K-뮤지컬국제마켓’을 거쳐 선발된 총 8편의 작품이 무대에 선다. 영미권 진출을 겨냥한 ‘런던 로드쇼’는 11월 12일(목) 릴리안 베일리스 스튜디오(Lilian Baylis Studio)에서, 아시아 시장 유통을 위한 ‘홍콩 로드쇼’는 12월 6일(일) 홍콩 이공대학교 자키클럽 오디토리움(Jockey Club Auditorium)에서 각각 진행된다.

런던 로드쇼는 영미권 시장 진출을 목표로 현지 창작진 및 배우들이 참여하는 40분 분량의 낭독 공연으로 진행된다. 현장에는 영국 현지 뮤지컬·공연 관계자와 관객 등이 참석해 라이선스 계약과 공동제작 가능성을 타진할 예정이다.

런던에서 소개되는 작품은 총 3편으로 ▲1940년 일제강점기와 1980년대 군사독재 시절 청춘들이 헌책을 매개로 교감하는 신스팝 타임워프 뮤지컬 <소란스러운 나의 서림에서(Forty Years Through the Pages)> ▲한글을 배우며 생애 처음 시를 쓰기 시작한 80대 할머니들의 실화를 다뤄 제10회 한국뮤지컬어워즈 3관왕에 오른 <오지게 재밌는 가시나들(Granny Poetry Club)> ▲현진건의 단편소설을 스윙·팝 형식의 여성 앙상블 극으로 재해석한 <아! 경숙씨!(Ah! Dear Miss B!)>이다.

2026 K-뮤지컬 로드쇼 in 홍콩 포스터. (사진=예술경영지원센터 제공)

이어 열리는 홍콩 로드쇼는 중화권 및 아시아 시장 내 라이선스 수출 및 글로벌 투어 확대를 목적으로 기획됐다. 총 5편의 작품이 20분간의 쇼케이스를 진행하고 프로듀서 및 창작진들과 10분간 질의응답을 진행한다. 이번 홍콩 로드쇼는 약 800여 명의 일반 관객도 함께 참여할 수 있는 행사로 기획됐으며, 현지 관객 반응도 확인할 예정이다.

홍콩 참가 작품은 ▲1920년대 영화의 탄생과 함께 시작된 예술의 전환기를 배경으로 한 <그레이하우스(Grayhouse)> ▲셰익스피어의 '오셀로'와 김동인의 '배따라기'를 모티브로 구성한 <초록(The Green)> ▲대만에서 4년 연속 공연되며 3만 명 이상의 관객을 동원한 <어린왕자(Le Petit Prince)> ▲밀폐된 오두막에서 벌어지는 심리전을 다룬 2인극 스릴러 <캐빈(Cabin)> ▲일제강점기 조선을 배경으로 청년들의 여정을 그린 <조선의 복서(The Fighters of Joseon)> 등이다.

김장호 (재)예술경영지원센터 대표는 “공연예술은 국경을 넘어 새로운 관객을 만나고 사람들을 하나로 잇는 강력한 힘을 지니고 있다”며 “영미권 시장을 겨냥한 현지화 개발과 아시아 시장을 향한 완성작 유통이라는 투트랙 전략을 통해, 한국 창작진과 해외 프로듀서들이 지속 가능한 글로벌 파트너십을 구축하길 바란다”고 전했다.

(재)예술경영지원센터는 K-뮤지컬 로드쇼와 영미권 현지화 중기 개발, 시범공연 제작 지원 등 국내 창작뮤지컬의 해외 진출 지원 사업을 운영하고 있다.

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