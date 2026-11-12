BNK부산은행, 부산기업 베트남 진출부터 국내 복귀까지 지원

BNK부산은행이 부산지역 기업의 베트남 진출과 국내 복귀를 돕기 위해 금융·행정·법률을 아우르는 지원체계를 구축한다.

BNK부산은행은 전날 베트남 현지에서 호치민지점과 부산시 베트남 대표 무역사무소, 법무법인 벼리(KNL Law)가 부산지역 기업의 베트남 진출 및 국내 복귀 지원을 위한 3자 업무협약을 체결했다고 12일 밝혔다.

부산은행 호치민지점과 부산시 베트남 대표 무역사무소, 법무법인 벼리가 지난 11일 베트남 현지에서 부산지역 기업의 베트남 진출 및 국내 복귀 지원을 위한 3자 업무협약을 체결하고 있다. 부산은행 제공

이번 협약은 베트남 진출을 추진하거나 국내 복귀를 희망하는 부산지역 중소·중견기업에 분야별 전문 서비스를 제공하기 위해 마련됐다. 해외 진출 과정에서 겪는 현지 법인 설립과 인허가 및 자금조달 등의 어려움을 해소하고, 국내 복귀 기업의 안정적인 부산 재정착을 지원하는 데 초점을 맞췄다.

협약에 따라 △부산은행 호치민지점은 현지 금융·외환 상담과 계좌 개설, 자금조달 가능성 검토 △부산시 베트남 대표 무역사무소는 기업 발굴과 현지 시장 정보 제공, 정책·행정 지원 및 유관기관 연계 △법무법인 벼리는 현지 법인 설립과 투자등록증·기업등록증 취득, 각종 인허가 및 계약 관련 법률 서비스를 제공한다.

세 기관은 기업 발굴부터 분야별 상담, 후속 지원까지 연계하는 협력체계를 구축해 현지에서 필요한 서비스를 보다 편리하게 받을 수 있도록 할 계획이다. 특히 베트남 진출기업뿐 아니라 국내 복귀를 검토하는 기업에도 현지 법인 청산부터 부산 재정착까지 필요한 상담과 지원을 연계하기로 했다.

BNK부산은행 관계자는 “이번 협약이 부산기업의 베트남 진출과 국내 복귀 과정에서 실질적인 도움이 되기를 기대한다”며 “현지 유관기관과 긴밀히 협력해 지역기업들이 해외에서도 안정적으로 사업을 이어갈 수 있도록 금융지원과 협력을 강화하겠다”고 말했다.

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