“불편할 정도로 가까운 관계”…6개월 전 젠슨 황 스캔들 예견한 31세 투자자

6개월 전 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 중국 스파이 의혹 여성 간의 미심쩍은 관계를 짚어내며 ‘중국 리스크’를 경고했던 30대 공매도 투자자가 뒤늦게 주목받고 있다.

불륜 논란이 일어나기 전인 지난달 20일 독일 베를린에서 열린 ‘독일 투자 서밋’(인베스트 인 저머니 서밋) 개막식에서 발언하고 있는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO). 베를린=AP연합

월스트리트저널(WSJ)은 공매도 회사 컬퍼 리서치의 설립자 크리스티안 라마르코(31)가 지난 5월 13일 발표한 40페이지 분량의 엔비디아 공매도 보고서가 재조명받고 있다고 12일(현지시간) 보도했다.

보고서에는 “이것은 인공지능(AI)에 대한 투자가 아니다”라며 “우리가 엔비디아 주식을 공매도하는 단 하나의 이유는 이 회사가 심각한 중국 문제를 안고 있기 때문”이라는 내용이 담겼다.

또 젠슨 황 CEO와 싱가포르 데이터센터 업체 메가스피드의 전 임원 앨리스 황이 “불편할 정도로 가까운(uncomfortably close)” 관계를 맺고 있다고 지적했다.

이 보고서는 몇 달간의 조사를 거쳐 완성됐다. 라마르코는 지난해 두 명의 분석가와 팀을 이뤄 조사를 시작했으나, 세계 최대 기업인 엔비디아에서 모두가 놓친 문제를 찾기 어렵다고 판단해 한때 조사를 중단했다.

그러나 지난 3월 미국 서버 제조업체인 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI) 관계자들이 수출 통제를 위반하고 엔비디아 칩을 중국으로 밀반입한 혐의로 기소되자 다시 조사를 시작해 깊게 파고들었다.

이들은 젠슨 황 CEO와 앨리스 황 사이에 “특별한 관계”가 있었을 가능성을 염두에 두고 엔비디아 전·현직 직원들을 인터뷰했다. 싱가포르와 말레이시아의 기업 공시 자료도 분석했으며 대만 국수 가게 앞에서 촬영된 유튜브 영상까지 살펴봤다.

라마르코는 보고서 내용에 확신이 있었지만 시장이 이를 어떻게 받아들일지는 예측할 수 없었다.

발표 직후 보고서는 큰 관심을 받지 못했다. 보고서가 나온 당일 도널드 트럼프 미국 대통령과 젠슨 황 CEO가 베이징을 방문했고 다음 날 엔비디아의 주가가 사상 최고치를 경신했다.

그러나 최근 미 정보당국의 조사와 젠슨 황 CEO의 불륜 사실 인정을 통해 해당 보고서가 뒤늦게 재조명받기 시작했다.

엔비디아와 관련한 라마르코의 사회관계망서비스(SNS) 게시물은 수백만 회의 조회수를 기록했다. 라마르코는 “사람들이 당신의 말에 관심을 가질 때도 있고 그렇지 않을 때도 있다”며 “이번에는 6개월 후에야 관심을 가졌다”고 WSJ에 말했다.

다만 엔비디아 공매도로 얼마나 많은 수익을 올렸는지, 여전히 공매도 포지션을 유지하고 있는지에 대해서는 밝히지 않았다.

현재 라마르코는 다음 타깃에 대한 정보를 수집하고 있다. 그는 “엔비디아만큼 거대하진 않지만 비교적 큰 규모의 무언가가 있다”고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지