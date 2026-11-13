한정판으로 희소성 높이고 논알코올로 취향 공략…주류업계 제품 다변화

주류업계가 연말 시즌 한정판부터 논알코올 맥주, 비연소 제품군 확대까지 다양한 전략으로 소비자 공략에 나서고 있다.

사진 = 하이트진로 제공

13일 업계에 따르면 하이트진로는 크리스마스 시즌을 겨냥해 ‘2026 테라 크리스마스 에디션’을 출시한다. 테라의 브랜드 색상인 초록색과 크리스마스를 상징하는 빨간색을 활용하고, 맥주잔을 내미는 산타 캐릭터를 전면에 배치해 연말 분위기를 강조했다.

전체 제품의 10%에는 전면 라벨에 두꺼비 캐릭터 '행운껍'을 숨겨놓은 '히든 럭키 라벨'을 적용해 소비자가 직접 찾는 재미를 더했다. 유흥 채널에서는 크리스마스 장식 포스터와 머리끈 증정 행사를 진행하고, 온라인에서는 짧은 영상 콘텐츠를 선보인다. 제품은 500㎖ 병으로 출시되며 오는 16일부터 전국 음식점과 주점 등에서 한정 판매된다.

코브의 음료 브랜드 코브 리츄얼은 논알코올 페일에일 '코브 타카'를 출시하며 제품군을 확대했다. 맥아와 홉, 효모를 사용해 맥주와 같은 방식으로 제조했으며, 페일에일 특유의 풍미에 자몽과 열대과일 향을 더한 것이 특징이다.

355㎖ 한 캔에 타우린 1000㎎과 마카 100㎎을 함유했으며 열량은 65㎉다. 알코올 함량은 0.4~0.5%로 소량의 알코올이 포함된 성인용 제품이다. 코브 리츄얼은 기존 호피 라거와 페일에일에 이어 논알코올 제품까지 선보이며 다양한 음료 취향을 공략하고 있다. 제품은 공식 온라인몰과 쿠팡에서 판매한다.

담배 업계도 제품 출시가 잇따르고 있다. 필립모리스 인터내셔널(PMI)은 궐련형 전자담배에 이어 액상형 전자담배와 니코틴 파우치 등 비연소 제품군을 확대하고 있다. 2026년 3분기 기준 비연소 사업은 전체 순매출의 40% 이상을 차지했으며, 올해 1~9월 누적 비중은 약 42%를 기록했다. 비연소 제품은 전 세계 110개 시장에서 판매되고 있다.

궐련형 전자담배 ‘아이코스’가 글로벌 시장 성장을 이끄는 가운데 액상형 전자담배 ‘비브’와 0니코틴 파우치 ‘진’도 사업 확대에 힘을 보태고 있다. 특히 유럽에서는 올해 3분기 아이코스·비브·진의 합산 판매량이 전년 동기 대비 8.9% 증가했다. 한국필립모리스도 최근 비브를 국내에 출시하며 기존 궐련형 중심의 비연소 제품 포트폴리오를 넓혔다.

JTI코리아는 담배 브랜드 카멜의 정체성을 강조한 한정판 제품을 선보였다. 브랜드 상징인 ‘비스트’를 중심으로 정교한 드로잉을 적용한 ‘카멜 레전드’ 2종을 출시해 기존 디자인과 차별화를 꾀했다.

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