한솔제지 장항공장서 2t 종이롤에 협력업체 직원 숨져

충남 서천군 한솔제지 장항공장에서 협력업체 직원이 대형 종이롤에 끼여 숨지는 사고가 발생했다.

11일 경찰과 소방당국에 따르면 전날 오후 7시20분쯤 서천군 장항읍 한솔제지 장항공장 감열동 슬리터 공정에서 협력업체 소속 30대 A씨가 작업 중 종이롤에 끼였다. A씨는 지게차로 종이롤을 옮기던 중 롤이 떨어져 굴러가자 이를 막으려다 롤과 제어패널 설비 사이에 끼인 것으로 조사됐다. 소방당국은 종이롤의 무게를 약 2t으로 파악했다.

한솔제지 서천 장항공장. 뉴시스

동료들의 신고를 받고 출동한 구급대가 현장에 도착했을 당시 A씨는 의식이 있었으나 호흡곤란과 심한 복통을 호소했다. 전북 익산 원광대병원 권역외상센터로 이송되던 중 상태가 악화했고 병원 도착 직후 심정지 상태에 빠져 끝내 숨졌다.

경찰은 공장 관계자 등을 상대로 안전수칙 준수 여부 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있다. 고용노동부 보령지청은 사고 직후 현장을 조사하고 작업중지 조치를 했으며 산업안전보건법과 중대재해처벌법 위반 여부에 대한 수사에 착수했다고 밝혔다.

한솔제지는 이날 중대재해 발생 공시를 통해 “경찰 및 고용노동부 관계자 등의 현장 확인 후 상세 원인을 파악할 예정”이라고 했다. 이어 “관계기관 조사에 협조하고 있으며 조사 결과에 따라 필요한 후속 조치를 진행할 예정”이라고 했다.

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