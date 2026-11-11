메리츠금융, 3분기 누적 순익 1조9621억원…전년比 3.2%↓

메리츠금융지주는 올해 3분기 누적 당기순이익이 1조9621억원으로 작년 동기보다 3.2% 감소했다고 11일 밝혔다. 3분기 연결 기준 당기순이익은 4905억원으로, 작년 동기보다 26.6% 줄었다.

화재는 보험 손익이 증가했지만, 증시 변동성에 따른 주식 평가손실로 투자 손익이 크게 감소한 영향으로 풀이된다. 증권은 자산운용과 이자수익 증가로 실적이 증가한 반면 판매관리비 등 비용이 증가했다.

총자산은 146조4973억원으로 작년 말보다 8.1% 증가했고 자기자본이익률(ROE)은 23.5%로 집계됐다.

장기보험 부문에서 매출이 성장하고 기업보험과 자동차보험 부문의 손익도 개선되면서 메리츠화재가 1조원이 넘는 당기순이익을 기록했다고 메리츠금융 측은 설명했다.

계열사별 실적을 보면, 메리츠화재는 3분기 별도 기준 1조3528억원의 누적 당기순이익을 기록했다. 3분기 당기순이익은 3285억원으로 작년 동기보다 29.2% 줄었다. 누적 보험 손익은 1조1천22억원으로 작년 동기 대비 7.6% 늘었다. 같은 기간 자산운용 투자이익률은 5.0%, 잠정 지급여력비율(K-ICS)은 225.7%로 각각 집계됐다.

메리츠화재 관계자는 “장기보험 부문의 수익성 중심 성장과 보험 손익 개선 등 본업 경쟁력 강화가 전체 실적을 견인했다”고 평가했다.

메리츠증권의 3분기 연결 기준 당기순이익은 2064억원으로 작년 동기보다 3.2% 증가했다. 3분기 누적 순이익은 7205억원으로 12.0% 증가했다.

메리츠증권 관계자는 “기업금융 부문에서 건전성 관리와 다수의 구조화 금융 딜 성사를 바탕으로 견조한 실적을 이어갔다”며 “자산운용 부문은 시장 변동성 확대에도 우수한 운용 성과를 거뒀고, 리테일 부문 역시 안정적인 분기 실적을 기록했다”고 말했다.

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