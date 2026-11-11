'대전 서구청 입찰비리' 업자들, 첫 재판서 혐의 인정

대전 서구청에서 발주한 사업을 따내고자 당시 비서실장에게 뇌물을 줬다는 의혹을 받는 업자들이 첫 재판에서 모두 혐의를 인정했다.



11일 대전지법 제12형사부(김병만 부장판사) 심리로 열린 뇌물수수·공여 등 혐의 사건 첫 공판에서 피고인 4명 측 변호인은 "공소사실을 모두 인정한다"고 밝혔다.

대전 서구청. 대전 서구 제공

건설·건축업, 인쇄업 등에 종사하는 이들은 2022년 9월부터 약 1년간 당시 대전서구청 비서실장이었던 A씨에게 구청에서 발주한 계약을 따낼 수 있도록 도와달라고 부탁하며 이에 대한 대가로 모두 1천400만원을 준 혐의로 재판에 넘겨졌다.



뇌물 수수 혐의로 함께 기소된 A씨와 뇌물 공여 혐의를 받는 B씨는 개인적인 사정으로 기일 변경을 신청해 재판이 분리된 상태다.



다만, A씨와 B씨 측은 이날 변호인을 통해 혐의를 부인한다는 입장을 밝혔다.



재판부는 A씨와 B씨의 공판을 각각 개별로 진행한 뒤 나머지 피고인들과 다 함께 최종기일을 잡기로 했다.



재판부는 내달 16일에 B씨의 뇌물 공여 혐의 사건 첫 공판을 먼저 진행할 예정이다.

<연합>

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