위고비·마운자로 3개월치 휴대 반입 허용… 12일부터 세관 통과

오유경 식품의약품안전처장. 뉴시스

해외에서 처방받아 구매한 위고비, 마운자로 등 비만치료제를 포함한 자가 치료용 의약품을 최대 3개월 복용량까지 개인이 휴대해 국내로 반입할 수 있게 된다.

11일 식품의약품안전처는 관세청과 협의를 거쳐 12일부터 자가 치료 목적의 의약품 휴대 반입 규정을 개선·적용한다고 밝혔다. 그동안 정상적인 처방을 받아 구매했음에도 입국 시 세관에서 통관이 보류돼 발생하던 여행객과 환자들의 불편을 해소하기 위한 조처다.

이번 조치에 따라 각국 의약품 규제기관에서 정식 허가를 받은 의약품을 처방·구매한 경우, 1인당 기본 6병까지 직접 휴대해 반입할 수 있다.

수량이 6병을 초과하더라도 의약품 용법·용량상 3개월 복용량 이내라면 통관이 허용된다. 예를 들어 1주일에 1회 자가 주사하는 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 비만치료제의 경우, 3개월 복용량에 해당하는 12개까지 소지하고 입국할 수 있다.

이번에 명확해진 휴대 반입 허용 대상은 크게 세 가지 유형이다. 국내 환자가 평소 복용하던 의약품을 지참해 출국했다가 다시 입국하는 경우, 외국인이나 해외 유학생이 현지에서 복용하던 의약품을 국내로 가져오는 경우, 해외 체류 중 현지 의료기관에서 정식 처방·구매한 의약품을 반입하는 경우 등이다.

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