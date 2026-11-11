대구시, 국민의힘 지도부와 예산정책협의회 개최

대구시가 11일 국민의힘 지도부와 예산정책협의회를 열고 지역의 핵심 현안 해결과 미래 성장 동력 확보를 위한 중앙당 차원의 지원과 협력 방안을 논의했다.

11일 추경호(오른쪽) 시장이 권칠승 민주당 정책위 의장과 만나 기념 촬영을 하고 있다. 대구시 제공

시에 따르면 시는 이날 국회 본관에서 추경호 시장과 시 주요 간부, 장동혁 대표, 정점식 원내대표와 지역 국회의원 등 24명이 참석한 가운데 예산정책협의회를 개최했다. 참석자들은 대구의 주요 현안과 핵심 국비 사업 추진의 필요성에 공감대를 형성했다. 또한 이번 정기국회에서 지역 정책 현안의 속도감 있는 해결과 주요 사업 예산의 국비 반영을 위해 긴밀히 협조하기로 뜻을 모았다.

추경호 시장은 이날 모두발언에서 지방 재정 축소 우려에 대해 강하게 목소리를 냈다. 그는 “정부가 법까지 바꿔가며 지방으로 내려올 교부세 30조5000억원을 미래대응기금으로 가져가려는 것은 지방의 미래를 빼앗는 것과 다름없다”며 “현행 지방교부세법에 따른 산정 방식을 그대로 유지해 애초 예정된 지방정부의 법정 재원을 보장해야 한다”고 강조했다.

지역 주요 사업의 소외 문제도 언급했다. 추 시장은 “대구가 전력∙용수∙인력 등 모든 면에서 탁월한 경쟁력을 갖추고 있음에도 3대 메가프로젝트에서 배제되고, 경북대가 ‘서울대 10개 만들기’ 사업 선정에서 탈락하는 등 대구가 아예 ‘괄호 밖’으로 내버려지고 있다는 시민들의 격한 목소리가 터져 나오고 있다”고 지적했다.

11일 국회에서 열린 예산정책협의회에서 추경호 시장과 국민의힘 지도부 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 대구시 제공

이어 “대구∙경북(TK) 신공항 건설의 국가 주도 전환과 대구∙경북통합특별법 연내 통과를 비롯해 ‘서울대 10개 만들기’ 경북대 선정, 국립치의학연구원 및 복합 돔구장 유치 등 주요 현안이 공정하고 객관적인 기준에 따라 추진될 수 있도록 이번 정기국회에서 당과 국회의 각별한 관심과 지원을 부탁드린다”고 당부했다.

대구시는 이날 주요 정책현안으로 TK신공항 건설, 대구경북행정통합, 국립치의학연구원 및 복합 돔구장 유치 등 3건을 설명하고, 사업 추진의 필요성과 제도적 지원방안을 중점적으로 건의했다. TK신공항 건설과 관련해선 안정적인 사업 추진을 위해 국가 주도사업으로의 전환에 필요한 관련 법률 개정을 요청했으며, 대구경북행정통합은 2028년 대구경북 통합특별시 출범을 위해 연내 특별법이 통과될 수 있도록 당과 국회 차원의 협조를 건의했다.

또한, 국립치의학연구원 및 복합 돔구장 유치 과정이 불합리한 차별 없이, 객관적이고 공정한 기준에 따라 진행될 수 있도록 적극적인 관심과 지원을 요청했다. 시는 이번 정기국회 기간 동안 TK신공항 건설 등 주요 현안과 관련한 법률안 및 국비 예산 심사에 밀착 대응하기 위해 국회에 국비 현장 대응팀을 상주시켜 심사 동향을 실시간으로 점검하고, 주요 간부들이 수시로 국회를 방문해 쟁점 사항에 신속히 대응해 나갈 방침이다.

추 시장은 이날 국민의힘 지도를 만나기에 앞서 이철우 경북도지사와 함께 더불어민주당 한병도 원내대표와 권칠승 정책위의장 등도 차례로 만나며 지역 현안과 국비사업에 대한 협조를 요청했다. 또 이광재 예결위원장과 정태호 예결위 간사도 각각 만나 미래대응기금 신설과 관련해 현행 지방교부세법 개정에 반대한다는 입장도 전달했다.

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