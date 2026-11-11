파킨슨병 환자·가족 50명, 청남대서 ‘희망걷기’…13일부터 사흘간

한국파킨슨희망연대가 이달 13일부터 15일까지 충북 청주 청남대와 대전 일원에서 ‘제4회 파킨슨 희망걷기’ 행사를 개최한다.

11일 한국파킨슨희망연대에 따르면 이번 행사에는 파킨슨병 환자 32명과 가족 9명, 자원봉사자 9명 등 총 50명이 참여한다. 참가자의 88%가 60대 이상으로, 거동이 불편한 환자들도 휠체어와 보행 보조기 등을 이용해 함께할 예정이다.

지난해 11월 대전 대청호 일원에서 열린 ‘제3회 파킨슨 희망걷기’ 행사에서 참가자들이 휠체어를 이용해 야외활동에 참여하고 있다. 한국파킨슨희망연대 제공

연대 관계자는 “오랜 투병과 간병으로 지친 환자와 가족들이 일상에서 벗어나 함께 걷고 교류할 수 있도록 행사를 마련했다”고 설명했다.

참가자들은 2박 3일간 대전동구청소년자연수련원을 거점으로 맞춤형 운동과 야외활동 등에 참여한다. 첫날인 13일에는 대한파킨슨병및이상운동질환학회(KMDS)의 지원으로 환자 맞춤형 운동 프로그램이 진행된다. 이어 치유상담대학원대학교 박선영 교수의 춤 테라피와 통기타 공연, 윷놀이 등이 마련된다.

14일에는 파킨슨병을 14년째 앓고 있는 환자가 직접 피클볼 체험을 진행한다. 이후 참가자들은 청남대 무장애길로 이동해 산책과 버스킹 공연을 즐길 예정이다. 마지막 날인 15일에는 대전 계족산 황토길에서 참가자들의 신체 상태에 맞춰 산책과 맨발 걷기 프로그램을 진행한다.

지난해 대청호에서 열린 ‘제3회 파킨슨 희망걷기’ 행사에서 파킨슨병 환자와 가족들이 산책로를 걷고 있다. 한국파킨슨희망연대 제공

한국파킨슨희망연대는 환자와 가족, 자원봉사자들이 참가자 모집부터 일정 기획, 안전 대책 마련까지 직접 맡아 행사를 준비해 왔다. 다만 환자들의 이동 수단과 보조기기 확보 등에 어려움이 있어 지역사회와 기업의 지원이 필요한 상황이다. 이번 행사에는 대전 동구청이 지역 복지 자원 연계를 지원하고 대전동구아름다운복지관이 휠체어 대여에 협조했다.

김금윤 한국파킨슨희망연대 대표는 “환우와 가족들이 서로 힘을 모아 4회째를 열었지만, 당사자들의 노력만으로 모든 부담을 짊어지기에는 한계가 있다”며 “파킨슨병 환우들이 사회적 고립을 벗어나 당당한 사회 구성원으로 세상 밖을 여행할 수 있도록 기업과 기관, 지역 주민들의 관심과 동참을 부탁드린다”고 말했다.

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