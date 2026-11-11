무면허 김 양식장 운영하다 현장 적발되자 달아난 40대 조사

전북 군산해양경찰서는 양식업 면허 없이 김 양식장을 운영하다 도주한 혐의(양식산업발전법·해양경비법 위반)로 3t급 어선 선장 A(40대)씨를 적발해 조사 중이라고 11일 밝혔다.



A씨는 관할 관청으로부터 양식업 면허를 받지 않은 상태임에도 군산시 두리도 인근 해상에 김 양식시설을 설치해 양식업을 한 혐의를 받고 있다.

어선 단속 중인 해양경찰관. 군산해양경찰서 제공

그는 이날 오전 10시 5분께 불법 양식업 정황을 확인한 해경의 정선 명령에 3차례 이상 응하지 않고 달아난 혐의도 받는다.



당시 해경은 순찰 중 무면허 김 양식장으로 의심되는 시설을 발견하고 인근에 있던 A씨의 선박을 세우라고 명령했으나 그는 그대로 달아났다.



이후 해경은 도주한 선박을 추적해 검문검색을 했고, 그 결과 A씨의 무면허 양식장 운영 사실을 확인했다.



해경은 불법 양식 기간 등 경위를 조사 중이다.



해경 관계자는 "무면허 양식업은 해양 질서를 저해하고 적법하게 양식업을 운영하는 어민들에게 피해를 주는 행위"라며 "앞으로도 불법 양식시설 단속을 강화하고 해상 검문검색에 불응하는 행위에 대해서도 엄정 대응하겠다"고 말했다.

<연합>

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