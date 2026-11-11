무면허 김 양식장 운영하다 현장 적발되자 달아난 40대 조사

전북 군산해양경찰서는 양식업 면허 없이 김 양식장을 운영하다 도주한 혐의(양식산업발전법·해양경비법 위반)로 3t급 어선 선장 A(40대)씨를 적발해 조사 중이라고 11일 밝혔다.
A씨는 관할 관청으로부터 양식업 면허를 받지 않은 상태임에도 군산시 두리도 인근 해상에 김 양식시설을 설치해 양식업을 한 혐의를 받고 있다.
그는 이날 오전 10시 5분께 불법 양식업 정황을 확인한 해경의 정선 명령에 3차례 이상 응하지 않고 달아난 혐의도 받는다.
당시 해경은 순찰 중 무면허 김 양식장으로 의심되는 시설을 발견하고 인근에 있던 A씨의 선박을 세우라고 명령했으나 그는 그대로 달아났다.
이후 해경은 도주한 선박을 추적해 검문검색을 했고, 그 결과 A씨의 무면허 양식장 운영 사실을 확인했다.
해경은 불법 양식 기간 등 경위를 조사 중이다.
해경 관계자는 "무면허 양식업은 해양 질서를 저해하고 적법하게 양식업을 운영하는 어민들에게 피해를 주는 행위"라며 "앞으로도 불법 양식시설 단속을 강화하고 해상 검문검색에 불응하는 행위에 대해서도 엄정 대응하겠다"고 말했다.
<연합>
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