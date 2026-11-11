부동산 불협화음 더 커진 與… “전월세난 부추겨” “일관성 지켜야”

이재명정부의 부동산 정책을 놓고 더불어민주당 내부에서 이견이 커지고 있다. 서울 지역 의원들의 종합부동산세(종부세) 완화 요구에 청와대가 난색을 표한 가운데, 수도권 의원들은 정부의 실거주 우대 정책이 전월세난을 심화할 수 있다며 보완 필요성을 제기했다. 반면 당내에서는 정책의 일관성을 지켜야 한다는 반론도 이어지고 있다. 부동산 민심 악화에 대응할 해법을 놓고 여권 내부의 이견이 커지자 국민의힘은 부동산 규제의 전면 재검토를 요구하며 공세에 나섰다.



민주당 이언주 의원은 11일 국회에서 열린 ‘전월세 안정을 위한 부동산 실용주의 의원 연구모임(전실모)’ 첫 토론회에서 “특정 지역의 집값 문제보다는 수도권 전반의 전월세난”이 공통된 문제의식이라며 “서민의 주거안정, 무주택자의 전월세 안정화가 부동산 정책의 방향으로 전환돼야 하지 않겠냐”고 말했다. 이 의원은 세금과 대출, 실거주 규제 등이 전월세 시장에 미치는 영향을 이념과 진영에 관계없이 검토하겠다고 밝혔다.

與, 전실모 토론회 더불어민주당 황희 의원이 11일 서울 여의도 국회 의원회관에서 ‘민주당 전월세 안정을 위한 부동산 실용주의 의원 연구모임’ 주최로 열린 ‘전월세 안정화를 위한 정책 토론회’에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 민주당 이수진 의원, 황 의원, 이언주 의원. 허정호 선임기자

토론회에서는 다주택자 규제와 실거주 우대 정책이 전월세 공급을 위축시킬 수 있다는 주장이 제기됐다. 최병천 명지대 교수는 강남 집값 억제에 집중한 정책이 서울 주변부의 전월세 가격 상승을 부추겼다고 분석했다. 마강래 교수는 수도권 주택을 보유한 은퇴자가 지방으로 이주하면서 기존 주택은 임대로 공급하고 주택연금도 받을 수 있도록 하는 방안을 제안했다.



이 의원은 토론회 직후 기자들과 만나 종부세 기본공제액 12억원과 14억원을 둘러싼 논쟁에 대해 “좀 지엽적인 문제라고 생각한다”며 선을 그었다. 대신 실거주·비거주 규제의 합리적인 예외를 마련할 필요성을 강조했다. 특히 지방으로 이주한 고령자가 수도권 주택을 임대하면서 주택연금도 받을 수 있도록 하는 방안에 대해 “의견이 모이면 같이 공동 법안을 낸다든지 그것도 한번 모색해 볼 생각”이라고 말했다.



토론회에 참석한 황희 의원은 수도권 공급 부족과 각종 규제를, 이수진 의원은 임대주택 공급과 재개발·재건축 과정의 이주대책을 거론했다. 김준혁 의원은 “기본적으로 저희들은 이재명정부의 부동산 정책에 동의하고 있다”며 부족한 부분을 보완하기 위한 논의라고 설명했다.



당청 간 이견은 종부세 개편안에서 불거졌다. 정부는 실거주 1주택자의 종부세 기본공제액을 14억원으로 높이면서 비거주 1주택자는 현행 12억원을 유지하는 세법 개정안을 제출했다. 민주당은 거주 여부에 관계없이 14억원으로 통일할 것을 요구했지만 청와대는 이미 한 차례 당의 요구를 수용했다며 추가 수정에 난색을 표했다. 당내에서도 정부안 유지론이 잇따랐다. 정청래 의원은 이날 페이스북에서 “종부세에 대한 실거주와 비거주 차별성 없는 정책은 이재명 대통령이 그토록 강조했던 ‘실거주 우대 정책’의 철학과 맞지 않는다”며 당내 논쟁을 자제할 것을 촉구했다. 최민희 최고위원도 “(실)거주 우대를 늘리면 몰라도 비거주·거주 구분을 없애는 종부세 후퇴에 반대한다”고 밝혔다.



한 수도권 의원은 “강성 지지층이나 진보 성향이 강한 의원은 부동산 세금을 강화하고 조세정의를 이뤄야 한다는 얘기를 할 수밖에 없다”며 “총선이 다가올수록 수도권 모두 부동산 세제는 토론 대상이 될 것”이라고 말했다. 민주연구원도 별도의 부동산 대책 태스크포스(TF)를 구성해 외부 전문가들과 전월세난 및 세제 개편 방안을 논의하기로 했다.

野, 최경환 특별강연 최경환 전 경제부총리가 11일 서울 여의도 국회 의원회관에서 보수 야권 국회의원 모임 ‘수도권주거혁신포럼’이 주최한 ‘그때 빚내서 집 살걸’ 세미나에서 특별 강연을 하고 있다. 왼쪽부터 개혁신당 이준석 의원, 최 전 경제부총리, 국민의힘 조정훈 의원.남정탁 기자

국민의힘은 여당의 종부세 수정 요구와 청와대의 반응을 두고 당청 간 균열이 드러났다고 비판했다. 정점식 원내대표는 “다음 총선에서 살려달라는 뒤늦은 연기일 뿐”이라며 세제와 대출 규제의 전면 재검토를 요구했다. 임이자 정책위의장도 “이재명 정권 당정 엇박자는 이제 시작일 뿐”이라며 부동산 정책 전반을 원점에서 재검토하자고 주장했다.



보수 야권은 박근혜 정부 시절 ‘빚내서 집 사라’는 말로 논란을 빚었던 최경환 전 경제부총리도 국회로 불러 정부의 부동산 정책을 비판했다. 국민의힘 조정훈 의원과 개혁신당 이준석 의원이 공동대표인 수도권주거혁신포럼은 이날 ‘그때 빚내서 집 살걸’ 세미나를 개최했다. 최 전 부총리는 현 정부의 대출 규제를 “경제를 아는 사람이면 할 수 없는 미친 대출규제”라고 비판하며 “시장으로 돌아가라가 답”이라고 주장했다. 이 의원은 “민주당 내에서도 수도권 의원들이 대통령 노선, 당의 주류 노선과 다른 이야기들을 하기 시작했다”며 여당 의원들의 동참을 촉구했다.

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