사격 양지인, 세계선수권 新 ‘탕탕탕’

2024 파리 올림픽 금메달리스트 출신인 양지인(23·우리은행·사진)이 2026 국제사격연맹(ISSF) 도하 세계선수권대회에서 세계신기록을 세우며 개인전 2연패를 달성했다.



양지인은 11일 카타르 도하에서 열린 대회 여자 25m 권총 결선에서 44점으로 찐투빈(베트남·43점)을 1점 차로 제치고 금메달을 목에 걸었다.



이날 양지인이 기록한 결선 44점은 지난 5월 뮌헨 월드컵에서 에샤 싱(인도)이 세운 종전 세계기록 43점을 1점 넘어선 세계신기록이다. 지난해 카이로 대회에서 개인전과 단체전 2관왕에 올랐던 양지인은 세계선수권 개인전 2연패를 이뤘다. 아울러 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 출전권(쿼터) 한 장도 함께 확보했다. 다만 이번 대회 올림픽 출전권은 선수가 아닌 국가에 주어진다. 출전권을 따낸 양지인도 국가대표 선발전을 통과해야 LA 올림픽에 나갈 수 있다.



이틀간 치러진 본선에서 양지인은 완사 292점, 급사 296점으로 합계 588점을 얻어 5위로 결선에 진출했다. 일곱 번째 시리즈까지 찐투빈에게 끌려가던 양지인은 여덟 번째 시리즈부터 열 번째 시리즈까지 15발을 모두 명중해 극적인 역전 우승을 일궈냈다.



열 번째 시리즈에서 찐투빈은 3발에 그쳤다. 3위는 34점을 얻은 장웨웨(중국)가 차지했다.



2026 아이치·나고야 아시안게임 본선에서 시간제한에 걸려 한 발을 쏘지 못하는 치명적인 실수로 메달을 놓쳤던 양지인은 이번 세계선수권대회를 통해 명예를 회복하고 활짝 웃었다. 양지인은 “LA 올림픽에는 다른 선수가 아닌 내가 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 다짐했다.

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