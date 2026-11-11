‘에이스’ 빠져도… BNK는 믿는 ‘애있으’

여자프로농구(WKBL) 부산 BNK가 2026∼2027시즌 초반부터 짜임새 있는 팀 농구로 눈길을 끌고 있다. 특정 선수에게 득점이 집중되지 않는 고른 공격 분포에 적극적인 골밑 싸움과 유기적인 패스 플레이가 맞물리며 공수 양면에서 경쟁력을 보여주고 있다. 개막 3경기 만에 득점·리바운드·어시스트 등 주요 팀 기록 세 부문에서 선두에 오르며 상위권 경쟁에서 존재감을 키우고 있다.



BNK는 11일 기준 시즌 경기당 평균 71.3점을 올려 6개 구단 중 득점 1위를 기록했다. 리바운드도 평균 37개로 가장 많았고, 어시스트 역시 19.3개로 선두다.

변소정(왼쪽), 안혜지, 이소희.

BNK는 개막전부터 화끈한 공격력을 과시했다. 지난 1일 청주 KB스타즈와 개막전에서 82-53 대승을 거두며 기분 좋게 출발했다. 그러나 기세는 오래가지 않았다. 7일 인천 신한은행전에서는 상대 수비에 막혀 59-68로 시즌 첫 패를 당했다. 이튿날 BNK는 곧바로 반등했다. 8일 부천 하나은행전에서 주축 선수들의 공백에도 73-65 역전승을 거뒀다. 베테랑 박혜진이 엉덩이 근육 통증으로 결장한 데 이어 김소니아도 전날 신한은행전에서 입은 코뼈 골절 부상으로 출전하지 못했다. 전반을 32-42로 뒤졌지만 3쿼터에만 25점을 몰아치며 승부를 뒤집었다.



하나은행전에서는 여러 선수가 득점에 가담했다. 변소정과 안혜지가 나란히 15점을 올렸고, 타니무라 리카와 바네사 데 헤수스도 각각 12점을 보탰다. 이소희는 10점과 9리바운드, 김민아는 8점을 기록했다. 주축 선수 두 명의 공백을 여러 선수의 득점 가담으로 메웠다.



BNK의 공격은 동료의 득점 기회를 살리는 패스 플레이에서도 강점을 보인다. 경기당 6.33개로 도움 1위를 내달리고 있는 가드 안혜지를 필두로 선수들이 개인적 욕심을 부리기보다는 동료에게 슛 기회를 연결하는 공격이 활발해 팀 어시스트 1위를 달리고 있다. 이에 힘입어 다양한 선수가 득점에 참여하면서 상대 수비가 특정 선수에게 집중하기 어렵다는 점도 이점이다.



공격리바운드도 경기당 평균 13.3개에 달한다. 특히 김소니아는 평균리바운드는 경기당 9개로 전체 5위지만 이 중 평균 5개 공격리바운드로 공격리바운드 부문에서 선두다. 공격리바운드가 첫 슛이 빗나가더라도 공격권을 되찾아 다시 득점을 노릴 기회를 만들어낸다는 점에서 상대 수비에 추가적인 부담을 주는 요인이다. 수비에서도 경쟁력을 보인다. 실점은 경기당 평균 62점으로 리그 3위, 득실차는 +9.3점으로 2위다. 공격 지표뿐 아니라 수비에서도 상위권 기록을 내며 공수 균형을 갖추고 있다.



이처럼 BNK는 특정 선수에게 공격이 집중되기보다 여러 선수가 공격에 참여하며 득점 기회를 만들어가고 있다. 패스 플레이와 공격리바운드가 맞물리면서 공격을 이어가는 선택지도 다양해진다. 상대 수비로서는 한두 선수에게 수비를 집중하기 어렵다는 점에서 부담이 커진다.



BNK는 현재 2승1패로 우리은행과 함께 공동 2위에 올라 있다. 2승으로 선두를 달리는 신한은행을 추격하는 가운데 13일 아산에서 우리은행과 맞붙는다. 수비 조직력이 강한 우리은행을 상대로 BNK가 초반의 공격 흐름을 이어갈 수 있을지가 관전 포인트다.

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