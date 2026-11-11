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밀워키 WS우승 이끈 ‘머피’, 3년 연속 ‘올해의 감독상’

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송용준 선임기자 eidy015@segye.com

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제자 밑에서 8년 코치 생활 끝에
66세 정식 데뷔… ‘늦깎이’ 명장

제자 감독 아래서 코치로 지냈던 늦깎이 감독이 이제 최고의 명장으로 자리 잡았다. 올해 밀워키 브루어스를 이끌고 미국프로야구 메이저리그(MLB) 월드시리즈 정상에 오른 팻 머피 감독이 역대 최초로 3년 연속 올해의 감독상을 받았다.

머피 감독은 11일 공개된 미국야구기자협회(BBWAA) 내셔널리그 올해의 감독 투표 결과 1위 표 30표 중 20표를 쓸어 담으며 124점을 기록해 월트 와이스 애틀랜타 브레이브스 감독(86점)과 돈 매팅리 필라델피아 필리스 감독(25점)을 따돌리고 영예를 안았다.

팻 머피 밀워키 감독.
팻 머피 밀워키 감독.

머피 감독은 올해의 감독을 3회 이상 수상한 역대 10번째 감독이지만 3년 연속 수상은 역사상 처음이라는 이정표를 세웠다. 보비 콕스, 토니 라루사, 벅 쇼월터 전 감독이 가장 많은 4회 수상을 기록했고 머피 감독은 더스티 베이커, 조 매든, 테리 프랭코나 전 감독 등과 함께 3회 수상으로 뒤를 잇는다.

선수시절 마이너리그 경력밖에 없었던 머피 감독은 대학에서 지도자로 이름을 알리며 MLB 코치로 갈 수 있었다. 2015년 샌디에이고 파드리스에서 감독의 중도 사퇴로 임시 감독을 맡기도 했지만 정식 감독이 되지 못했다. 이러자 대학시절 제자였던 크레이그 카운셀 당시 밀워키 감독이 스승인 머피를 벤치 코치로 영입하면서 그 밑에서 8년을 일했다. 그리고 카운셀이 시카고 컵스 감독으로 떠나면서 66세였던 2024년 그 자리를 물려받아 첫 정식 감독이 됐고 내리 3년째 올해의 감독 영예를 안았다.

한편 아메리칸리그 올해의 감독으로는 시카고 화이트삭스를 지휘한 윌 베너블 감독이 선정됐다.

베너블 감독은 1위 표 절반인 15표를 휩쓰는 등 111점을 받아 탬파베이 레이스를 아메리칸리그 챔피언으로 이끈 케빈 캐시 감독(98점)을 제쳤다.

베너블 감독은 100패 이상 당한 팀을 1년 만에 완전히 바꿔 올해의 감독 영광을 안은 역대 4번째이자 아메리칸리그 세 번째 감독이 됐다. 베너블 감독에 앞서 폴 몰리터 전 미네소타 트윈스 감독, 프랭크 로빈슨 전 볼티모어 오리올스 감독, 돈 매팅리 전 마이애미 말린스 감독이 100패 이상 당한 팀을 1년 만에 경쟁력 있는 도전자로 바꿔 올해의 감독에 뽑힌 바 있다.


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