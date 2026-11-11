밀워키 WS우승 이끈 ‘머피’, 3년 연속 ‘올해의 감독상’

제자 감독 아래서 코치로 지냈던 늦깎이 감독이 이제 최고의 명장으로 자리 잡았다. 올해 밀워키 브루어스를 이끌고 미국프로야구 메이저리그(MLB) 월드시리즈 정상에 오른 팻 머피 감독이 역대 최초로 3년 연속 올해의 감독상을 받았다.



머피 감독은 11일 공개된 미국야구기자협회(BBWAA) 내셔널리그 올해의 감독 투표 결과 1위 표 30표 중 20표를 쓸어 담으며 124점을 기록해 월트 와이스 애틀랜타 브레이브스 감독(86점)과 돈 매팅리 필라델피아 필리스 감독(25점)을 따돌리고 영예를 안았다.

팻 머피 밀워키 감독.

머피 감독은 올해의 감독을 3회 이상 수상한 역대 10번째 감독이지만 3년 연속 수상은 역사상 처음이라는 이정표를 세웠다. 보비 콕스, 토니 라루사, 벅 쇼월터 전 감독이 가장 많은 4회 수상을 기록했고 머피 감독은 더스티 베이커, 조 매든, 테리 프랭코나 전 감독 등과 함께 3회 수상으로 뒤를 잇는다.



선수시절 마이너리그 경력밖에 없었던 머피 감독은 대학에서 지도자로 이름을 알리며 MLB 코치로 갈 수 있었다. 2015년 샌디에이고 파드리스에서 감독의 중도 사퇴로 임시 감독을 맡기도 했지만 정식 감독이 되지 못했다. 이러자 대학시절 제자였던 크레이그 카운셀 당시 밀워키 감독이 스승인 머피를 벤치 코치로 영입하면서 그 밑에서 8년을 일했다. 그리고 카운셀이 시카고 컵스 감독으로 떠나면서 66세였던 2024년 그 자리를 물려받아 첫 정식 감독이 됐고 내리 3년째 올해의 감독 영예를 안았다.



한편 아메리칸리그 올해의 감독으로는 시카고 화이트삭스를 지휘한 윌 베너블 감독이 선정됐다.



베너블 감독은 1위 표 절반인 15표를 휩쓰는 등 111점을 받아 탬파베이 레이스를 아메리칸리그 챔피언으로 이끈 케빈 캐시 감독(98점)을 제쳤다.



베너블 감독은 100패 이상 당한 팀을 1년 만에 완전히 바꿔 올해의 감독 영광을 안은 역대 4번째이자 아메리칸리그 세 번째 감독이 됐다. 베너블 감독에 앞서 폴 몰리터 전 미네소타 트윈스 감독, 프랭크 로빈슨 전 볼티모어 오리올스 감독, 돈 매팅리 전 마이애미 말린스 감독이 100패 이상 당한 팀을 1년 만에 경쟁력 있는 도전자로 바꿔 올해의 감독에 뽑힌 바 있다.

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