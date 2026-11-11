‘성착취물’ 英 해리왕자 장인, 이번엔 전자발찌 훼손

영국 해리 왕자의 부인 메건 마클의 아버지인 토머스 마클(사진)이 아동 성착취물 소지 혐의로 기소된 지 4일 만에 전자발찌를 훼손해 구속 수감됐다.



10일(현지시간) AP통신 등에 따르면 토머스 마클은 이날 오전 1시45분쯤 미국 플로리다주에서 전자발찌를 잘라낸 사실이 확인돼 체포됐다. 토머스 마클은 앞선 지난 6일 플로리다주 한 노인요양시설에서 체포된 뒤 전자발찌를 통한 감시를 받는 조건으로 가택연금된 상태였다. 빌 에세일리 미 연방 검찰 제1차장검사는 “석방의 조건은 법원 명령이지 권고 사항이 아니다”라고 말했다. 앞서 수사 당국은 마클이 임대한 로스앤젤레스(LA) 지역의 창고 두 곳에서 아동 성 학대 이미지가 담긴 것으로 의심되는 사진 등 약 78개 물품을 압수한 뒤 그를 재판에 넘겼다. 로이터통신은 해당 자료에 토머스 마클이 필리핀에서 미성년 소녀와 찍은 성적인 사진 등이 포함돼 있다고 보도했다.



메건 마클은 부친의 의혹에 대한 별도의 입장을 내지 않았다. 다만 그는 지난달 관련 내용이 보도된 후, 2019년 런던 경찰에 해당 의혹이 전달된 사실을 알고 있었다며 “깊은 고통을 느낀다”고 밝힌 바 있다. 토머스 마클은 에미상을 2차례 수상한 조명감독 출신이다. 메건 마클과는 오래전부터 관계가 소원했던 것으로 알려졌다. 그는 딸과 해리 왕자의 결혼식에도 참석하지 않고, 손주인 아치 왕자와 릴리벳 공주도 만나지 못한 것으로 전해졌다.

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