트럼프 몰랐다더니… “5월 방중 때 ‘젠슨 황 의혹’ 알고도 동행” [뉴스 투데이]

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 5월 중국으로 가는 대통령 전용기 ‘에어포스원’ 안에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 내연녀가 중국 간첩이라는 의혹을 보고받고도 황 CEO를 방중단에 합류시킨 것으로 전해졌다. 이 여성과 연관된 클라우드 기업에 대한 제재도 두 달째 보류돼, 황 CEO의 불륜 스캔들이 트럼프 행정부의 대중국 정책 논란으로 번지고 있다.

지난 9월 29일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관 웨스트윙 외부에서 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)이 인공지능(AI) 관련 회의를 마친 뒤 AI 분야 경영진과 함께 가진 언론 브리핑 자리에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 인사를 나누고 있다. 게티이미지

미국 뉴욕타임스(NYT)는 10일(현지시간) 복수 소식통의 말을 인용해 마코 루비오 국무장관이 5월 베이징행 에어포스원에서 트럼프 대통령에게 이 같은 정보를 보고했다고 전했다. 트럼프 대통령은 당시 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 중국을 국빈방문하는 길이었다. 애초 방중 기업인 명단에 없던 황 CEO는 트럼프 대통령의 초청으로 급유 기착지인 알래스카에서 에어포스원에 올랐다. 루비오 장관은 황 CEO가 타기 전 관련 정보를 알렸지만, 트럼프 대통령은 별다른 반응 없이 계획을 바꾸지 않았다고 한다. 트럼프 대통령이 이 사안을 보고받은 것은 지난해 가을에 이어 최소 두 번째다. CNN방송도 소식통의 말을 인용해 같은 내용을 보도했다.



다만, 트럼프 대통령은 이 같은 의혹을 부인하고 있다. 그는 9일 백악관에서 5월 방중 당시 이를 알았느냐는 질문에 “아니, 그때는 듣지 못했다”고 답했다. 지난해 보고 여부에 대해선 “정보 당국자들에게 확인해 봐야겠다”면서도 “내게 별 인상을 남기지 않은 건 분명하다”고 말했다. 백악관은 대통령 발언을 근거로 NYT 보도를 부인했다.



트럼프 대통령은 오는 18∼19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의에 참석하기 위해 다시 중국을 찾는다. 트럼프 대통령은 황 CEO가 이번에는 동행하지 않으며, 자신도 시 주석에게 이 문제를 꺼낼 계획이 없다고 말했다. 중국 외교부는 간첩 의혹이 근거 없다고 일축했다.

행정부의 대응도 도마에 올랐다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO의 내연녀 앨리스 황(중국명 황러)이 임원을 지낸 싱가포르 클라우드 업체 메가스피드는 엔비디아 인공지능(AI) 칩을 중국으로 빼돌린 혐의로 미 당국의 수사를 받아왔고, 국무·국방·에너지·재무부는 이 회사를 수출통제 명단에 올리자고 요구했다. 그러나 명단을 관리하는 상무부는 추가 정보가 필요하다며 최근 두 달간 신규 등재를 미뤘고, 현재까지도 명단에 올리지 않고 있다. 미 정부에서 수출통제 업무를 맡았던 크리스 맥과이어는 상무부가 몇 달 전부터 메가스피드를 중국 간첩이 운영한다는 사실을 알고도 이 회사의 48억달러(약 6조4000억원)어치 엔비디아 칩 구매를 막지 않았다고 FT에 말했다.



앞서 수사도 멈춘 바 있다. NYT에 따르면 수출통제를 집행하는 상무부 산업안보국이 메가스피드의 칩 밀수 혐의를 수사하던 지난해 8월 팀 테터 엔비디아 법무총괄이 수사관에게 연락해 정보를 요청했다. 이후 수사는 중단돼 법무부로 넘어갔다. 상무부는 규정대로 처리했다는 입장이고, 엔비디아는 정보 제공과 지침 요청을 위한 접촉이었다고 해명했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자. 로이터연합뉴스

파장은 대중국 반도체 정책으로 향하고 있다. 황 CEO는 그동안 대중국 칩 수출 규제 완화를 앞장서 주장해 왔다. 의회에서는 첨단 칩 수출 허가를 강화하는 법안에 상·하원 의원 56명이 공동발의자로 참여했다. 공화당 소속인 브라이언 마스트 하원 외교위원장과 중국특별위원장, 정보위원장은 황 CEO에게 에이펙 정상회의 개막일인 18일 비공개 브리핑에 출석해 달라고 요청했다.



한편 시장도 흔들리고 있다. 블룸버그통신은 엔비디아의 향후 주가 흐름은 황 CEO가 자리를 지킬지에 달렸다고 분석했다. 이 회사에 유일하게 ‘매도’ 의견을 낸 시포트 글로벌 시큐리티스의 제이 골드버그 애널리스트는 “젠슨 황 없는 엔비디아는 상상하기 어렵다”며 “그가 축출된다면 주가는 폭락할 것”이라고 말했다.

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