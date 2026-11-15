공포를 주워 담았다…배우 이종석, 630억 자산 거머쥔 비결

배우 이종석이 서울 한남동에 보유한 고급 주택 두 채의 시세가 470억원을 돌파하며 전체 부동산 자산 630억원을 넘어섰다. 43억원에 산 빌라가 11년 만에 200억원으로 뛰고, 73억원에 품에 안은 주택이 270억원을 찍는 동안 대중은 그의 화려한 필모그래피와 스크린 속 판타지에 시선을 뒀다. 하지만 냉혹한 자본의 세계에서 드러난 진짜 실체는 톱스타의 명성이 아니라 위기를 기회로 바꾼 치밀한 투자 결단이다.

철저한 계산이 빚어낸 자산의 요새, 한강 조망과 철저한 보안을 갖춘 ‘라테라스한남’ 일대 전경. 동양그룹·YG엔터테인먼트 제공

시계추를 현재에서 과거로 돌려보면 그가 어떻게 자산을 불렸는지 그 뼈대가 선명하게 드러난다.

2015년 3월 서울 용산구 한남동 유엔빌리지 내 고급 빌라 ‘라테라스한남’ 전용면적 284㎡(약 85평형) 세대가 시장에 매물로 나왔다. 당시 시공을 맡았던 동양그룹의 경영난으로 인해 최초 분양가 대비 50% 이상 폭락한 할인 물량이 시장에 풀렸다. 불확실성을 우려하며 시장 전체가 움츠러들 때 이종석은 43억원을 온전히 투입해 최초 분양 타이틀을 거머쥐었다.

현재 이 주택의 동일 평형 호가는 200억원 안팎에 형성되어 있다. 11년이라는 시간 동안 자산 가치가 약 4.7배 폭등한 셈이다. 눈여겨볼 대목은 그다음의 행보다. 시세 차익이 눈앞에 아른거릴 시점에도 그는 주택을 시장에 내다 팔거나 임대를 주어 피로감을 높이지 않았다. 자산을 계좌에 묵혀두고 철저하게 타이밍을 조율하는 방식을 택했다.

대한민국 최정상급 자산가들과 스타들이 모여 사는 초고가 주거 단지 ‘나인원한남’. 대우건설 제공

투자의 정점은 2019년에 기록됐다. 이종석은 거처를 인근의 초고가 주거단지인 ‘나인원한남’ 전용 334㎡(약 101평)로 과감하게 옮겼다. 당시 분양가는 73억원이었다. 공급 방식은 리스크를 원천 차단하는 선임대 후분양 구조였다. 철저한 보안과 프라이버시 보장으로 자산가들의 성지가 된 이곳에서 그는 2년 동안 임차인 신분으로 거주하며 단지의 실거주 가치와 하방 압력을 몸으로 직접 검증한 뒤, 시장의 불확실성이 걷힌 소유권 전환 시점에 잔금을 치르며 완벽하게 내 집으로 만들었다.

현재 나인원한남 해당 평형의 추정 시세는 270억원에 육박한다. 취득가 대비 190억원 이상이 순수하게 불어났다. 이 단지가 국내 자산가들의 최정점으로 꼽히는 이유는 단순한 가격 때문이 아니다. 가수 지드래곤과 방탄소년단 멤버 RM 및 슈가가 이웃으로 포진해 있고, 최근 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’에서 호흡을 맞춘 배우 주지훈도 바로 앞 동에 거주한다.

라테라스한남의 200억원과 나인원한남의 270억원을 단순 합산한 주택 자산만 470억원에 달한다. 여기에 그가 보유한 기타 상업용 부동산 자산까지 모두 더하면 전체 평가액은 630억원을 웃돈다. 이 거대한 자산은 하루아침에 쌓인 행운이 아니다.

2005년 서울컬렉션 최연소 남자 모델로 데뷔한 그는 드라마 ‘학교 2013’과 ‘너의 목소리가 들려’를 거치며 탄탄한 연기 스펙트럼을 증명했다. 이어 ‘W’와 ‘빅마우스’를 거쳐 최근 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’의 하인리 역에 이르기까지 출연하는 작품마다 대중의 뜨거운 사랑을 이끌어냈다.

카메라 앞과 자본의 시장을 동시에 장악한 배우 이종석의 공식 석상 모습. 세계일보 자료사진

이처럼 수많은 작품 속에서 배역의 본질을 꿰뚫어 보던 눈은 현실의 시장에서도 그대로 빛을 발했다. 카메라 앞에서 서사를 완성하는 배우의 얼굴 뒤에는 시장의 흐름을 냉정하게 분석하는 투자자의 면모가 공존했던 셈이다. 눈부신 스포트라이트가 쏟아지는 연예계의 환호 속에서도 그는 시장이 유동성 위기에 몰려 바닥을 치던 그 찰나의 공포를 정확히 포착했다. 위기를 기회로 바꾸고 한번 쥔 자산을 흔들림 없이 지켜낸 인내가 오늘의 거대한 성취를 완성했다.

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