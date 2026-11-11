서울 공동주택 절반, 가구당 주차대수 1.08대 미만…노원구 가장 열악

서울 노원구 상계동 일대 아파트. 뉴시스

서울 공동주택의 절반가량은 가구당 주차대수가 1.08대에 못 미치는 것으로 조사됐다.

10일 아파트 정보 제공 플랫폼 집품이 공동주택관리정보시스템(K-apt)의 자료를 분석한 결과 서울 25개 자치구의 공동주택 3047개 단지 중 가구당 주차대수가 1.08대 미만인 곳은 1506곳(49.4%)으로 나타났다. 1.08대 이상 1.56대 미만은 1238곳(40.6%), 1.56대 이상은 303곳(9.9%)으로 집계됐다.

분석 대상 단지의 가구당 주차대수 단순평균은 약 1.08대였다. 상위 10%에 해당하는 90백분위수는 약 1.56대였다. 이를 기준으로 1.08대 미만, 1.08대 이상~1.56대 미만, 1.56대 이상 등 3개 구간으로 분류해 살펴봤다. 구간 경곗값은 각각 소수 둘째 자리까지 반올림한 수치다.

가구당 주차대수가 1.08대 미만인 단지의 비중은 노원구가 67.6%로 최고치를 기록했다. 분석 대상 219개 단지 중 148곳이 해당 구간에 포함됐다. 금천구는 48곳 중 31곳(64.6%), 도봉구는 114곳 중 71곳(62.3%)으로 뒤를 이었다. 관악구(61.4%)와 광진구(61.2%)도 60%를 상회했다.

중간 구간인 1.08대 이상 1.56대 미만에서는 동대문구가 118개 단지 중 66곳(55.9%)으로 가장 높은 비중을 차지했다. 마포구는 130곳 중 71곳(54.6%), 은평구는 142곳 중 77곳(54.2%)이었다.

반면 가구당 주차대수가 1.56대 이상인 단지 비중은 서초구가 가장 높았다. 전체 168개 단지 중 60곳으로 35.7%로 집계됐다. 용산구는 77곳 중 23곳(29.9%), 강남구는 204곳 중 48곳(23.5%)으로 나타났다. 종로구(18.8%)와 중구(17.1%)도 비교적 높은 비율을 보였다.

이번 분석은 지난 6일 기준 공동주택관리정보시스템의 관리비 공개 의무단지 기본정보를 활용했다. 다만 단지별 주차대수를 단순평균한 수치로 단지 규모에 따른 가중치는 반영되지 않았다.

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