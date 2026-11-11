세계 4000여 커피 브랜드 한자리에…서울카페쇼 개막

커피 산업의 최신 흐름과 새로운 문화를 한자리에서 살펴볼 수 있는 글로벌 커피 축제가 막을 올렸다.

제25회 서울카페쇼가 11일 서울 삼성동 코엑스 전관에서 개막해 14일까지 나흘간 열린다. 올해 행사에는 세계 35개국 643개사, 3988개 브랜드가 참가해 커피를 비롯해 차, 베이커리, 디저트, 원부재료, 장비·설비, 인테리어 등 카페 산업 전반의 제품과 기술을 선보인다.

사진=서울카페쇼 제공

올해 주제는 ‘활짝-커피가 더 나아지게, 커피로 더 나아가게’다. 생산자와 소비자, 브랜드와 바이어를 연결해 커피 산업의 새로운 성장 가능성을 모색한다는 취지다.

전시장은 분야별 특성에 따라 코엑스 A~D홀로 구성됐다. A홀에서는 카페 창업과 브랜드 확장, 운영 전략 등을 소개하고, 올해 주목받은 제품과 내년 커피 시장을 이끌 아이템을 선보이는 ‘체리스 초이스’를 운영한다. B홀은 차와 음료, 디저트, 테이블웨어 등 카페 라이프스타일을 조명한다.

C홀에서는 국내 58곳과 해외 20곳 등 총 78개 로스터리가 참여하는 ‘커피앨리’가 열린다. 올해 처음 마련된 ‘베이커리앨리’에서는 커피와 어울리는 빵과 디저트를 소개한다. D홀에서는 세계 각국의 스페셜티 커피와 프리미엄 장비, 글로벌 브랜드를 만나볼 수 있다.

12일에는 세계적인 커피숍 순위인 ‘세계 100대 커피숍’의 아시아·태평양 지역 순위가 서울카페쇼에서 아시아 최초로 공개된다. 커피 품질과 로스팅·추출 전문성, 공간 경험, 지속가능성 등을 종합 평가해 선정한 100곳이 발표된다.

함께 열리는 제15회 월드커피포럼은 ‘우리가 커피를 마시는 이유’를 주제로 커피 문화와 산업의 미래를 논의한다. 스페셜티커피협회(SCA) 시니어 어드바이저 피터 줄리아노와 언스페셜티 창업자 안치훈 대표 등이 연사로 참여한다.

서울카페쇼는 2027년 커피·식음료 산업의 핵심 트렌드로 ‘리프레임(REFRAME)’을 제시했다. 안정적인 원료 수급과 전문적 큐레이션, 소비 형태 혁신, 실제 경험의 가치, 기술과 전문성의 결합 등이 주요 키워드다.

올해는 미국을 주빈국으로 선정해 글로벌 브랜드 쇼케이스와 바이어 상담도 진행한다. 기업 간 거래(B2B) 매칭 서비스인 ‘모카포트’를 통해 국내외 참가업체의 비즈니스 교류를 지원한다.

서울카페쇼 관계자는 “업계에는 새로운 비즈니스 기회를, 관람객에게는 커피의 다채로운 매력을 발견하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

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