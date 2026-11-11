“특별한 선물”…션, 빼빼로데이에 2011만 1111원 수표 공개한 사연

가수 션이 빼빼로데이를 맞아 2011만 1111원짜리 수표를 공개했다. 단순한 고액 수표가 아니라 아내 정혜영을 위해 준비했던 특별한 선물이다. 그는 이 수표를 아내의 이름으로 국내 최초 어린이재활병원 건립을 위해 기부했다.
션은 11일 자신의 SNS에 2011만 1111원짜리 수표 사진을 올리고 아내를 위한 선물에 얽힌 이야기를 소개했다.
그는 “벌써 15년이다. 15년 전 막내 하엘이까지 태어났다. 4명의 아이를 나에게 선물로 준 혜영이를 위해 준비했던 특별한 선물”이라고 설명했다.
해당 수표는 2011년 11월 11일 오전 11시 11분 11초에 발행됐다. 금액 역시 당시 날짜를 상징하는 2011만 1111원으로 맞췄다. 1000년에 한 번 찾아오는 특별한 빼빼로데이를 기념하기 위해 마련한 선물이었다.
그러나 이 선물은 개인적인 기념품으로 남지 않았다. 션은 국내 최초 어린이재활병원 건립을 지원하기 위해 수표 전액을 아내 정혜영의 이름으로 푸르메재단에 기부했다. 푸르메재단이 설립한 푸르메재단 넥슨어린이재활병원은 장애 어린이들에게 재활치료와 의료서비스를 제공하는 전문 의료기관이다.
션은 “2016년 4월 28일 국내 최초 어린이재활병원이 완공되고 개원했다”며 “올해 그 어린이재활병원이 개원 10주년이 됐다”고 전했다. 이어 “10년 동안 70만 명의 장애 아이들이 와서 재활 치료를 받았다고 한다. 혜영이는 그 많은 아이들에게 특별한 선물이 되어주었다”고 덧붙였다.
션과 정혜영은 2004년 결혼해 슬하에 2남 2녀를 두고 있다. 션은 결혼 이후 꾸준히 기부와 봉사활동을 이어오는 중이다. 최근까지 그의 누적 기부액은 약 65억원 규모로 알려졌다.
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