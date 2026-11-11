“특별한 선물”…션, 빼빼로데이에 2011만 1111원 수표 공개한 사연

가수 션이 빼빼로데이를 맞아 2011만 1111원짜리 수표를 공개했다. 단순한 고액 수표가 아니라 아내 정혜영을 위해 준비했던 특별한 선물이다. 그는 이 수표를 아내의 이름으로 국내 최초 어린이재활병원 건립을 위해 기부했다.

션은 11일 자신의 SNS에 2011만 1111원짜리 수표 사진을 올리고 아내를 위한 선물에 얽힌 이야기를 소개했다.

션 인스타그램 캡처

그는 “벌써 15년이다. 15년 전 막내 하엘이까지 태어났다. 4명의 아이를 나에게 선물로 준 혜영이를 위해 준비했던 특별한 선물”이라고 설명했다.

해당 수표는 2011년 11월 11일 오전 11시 11분 11초에 발행됐다. 금액 역시 당시 날짜를 상징하는 2011만 1111원으로 맞췄다. 1000년에 한 번 찾아오는 특별한 빼빼로데이를 기념하기 위해 마련한 선물이었다.

그러나 이 선물은 개인적인 기념품으로 남지 않았다. 션은 국내 최초 어린이재활병원 건립을 지원하기 위해 수표 전액을 아내 정혜영의 이름으로 푸르메재단에 기부했다. 푸르메재단이 설립한 푸르메재단 넥슨어린이재활병원은 장애 어린이들에게 재활치료와 의료서비스를 제공하는 전문 의료기관이다.

션 인스타그램 캡처

션은 “2016년 4월 28일 국내 최초 어린이재활병원이 완공되고 개원했다”며 “올해 그 어린이재활병원이 개원 10주년이 됐다”고 전했다. 이어 “10년 동안 70만 명의 장애 아이들이 와서 재활 치료를 받았다고 한다. 혜영이는 그 많은 아이들에게 특별한 선물이 되어주었다”고 덧붙였다.

션과 정혜영은 2004년 결혼해 슬하에 2남 2녀를 두고 있다. 션은 결혼 이후 꾸준히 기부와 봉사활동을 이어오는 중이다. 최근까지 그의 누적 기부액은 약 65억원 규모로 알려졌다.

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