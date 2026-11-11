코엑스, 35개국 3988개 브랜드 참석한 서울카페쇼(Cafe Show Seoul 2026) 개막 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

11일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 '제25회 서울카페쇼(Cafe Show Seoul 2026)'를 찾은 관람객들이 각 부스를 돌아보고 있다. 카페쇼에는 커피뿐 아니라 차, 베이커리, 디저트, 원부재료, 장비·설비, 인테리어, 카페 창업 등 카페 산업 전반의 제품과 흐름을 선보인다. 전 세계 35개국 3988개 브랜드가 참석한 카페쇼는 오는 14일까지 열린다.

11일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 '제25회 서울카페쇼(Cafe Show Seoul 2026)'를 찾은 관람객들이 시음을 하고 있다.

11일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 '제25회 서울카페쇼(Cafe Show Seoul 2026)'를 찾은 관람객들이 시음을 하고 있다. 카페쇼에는 커피뿐 아니라 차, 베이커리, 디저트, 원부재료, 장비·설비, 인테리어, 카페 창업 등 카페 산업 전반의 제품과 흐름을 선보인다. 전 세계 35개국 3988개 브랜드가 참석한 카페쇼는 오는 14일까지 열린다. /2026.11.11 이제원 선임기자

11일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 '제25회 서울카페쇼(Cafe Show Seoul 2026)'를 찾은 관람객들이 각 부스를 돌아보고 있다.

11일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 '제25회 서울카페쇼(Cafe Show Seoul 2026)'를 찾은 관람객들이 '허니비' 부스에서 커피 시음을 하고 있다.

11일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 '제25회 서울카페쇼(Cafe Show Seoul 2026)'를 찾은 관람객들이 로스터기를 돌아보고 있다.

11일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 '제25회 서울카페쇼(Cafe Show Seoul 2026)'를 찾은 관람객들이 각 부스를 돌아보고 있다.

카페쇼에는 커피뿐 아니라 차, 베이커리, 디저트, 원부재료, 장비·설비, 인테리어, 카페 창업 등 카페 산업 전반의 제품과 흐름을 선보인다. 전 세계 35개국 3988개 브랜드가 참석한 카페쇼는 오는 14일까지 열린다.

올해의 서울카페쇼는 업계 관계자에게는 브랜드와 제품을 발굴하고 비즈니스 접점을 넓히는 기회를, 일반 관람객에게는 다양한 취향과 새로운 커피 문화를 발견할 기회를 제공한다. 전시장은 카페 산업의 다양한 가능성을 발견할 수 있도록 특성에 따라 구성했다.

A홀 '카페 이노베이션 뱅크'는 신규 창업부터 브랜드 확장, 운영 전략까지 카페 산업 전반의 트렌드와 실전 노하우를 소개한다. 올해 주목받은 제품과 내년 커피 시장을 이끌 아이템을 소개하는 '체리스 초이스'가 로비에서 열렸다.

B홀 '카페라이프 인스퍼레이션'은 차와 음료, 디저트, 테이블웨어, 인테리어 소품 등을 소개하는 공간으로 운영된다.

C홀에서는 '커피앨리'가 열려 세계 각국의 개성 있는 로스터리와 K-스페셜티를 한자리에서 만날 수 있다. '베이커리앨리'에서는 커피와 어울리는 빵과 디저트를 소개하며 카페 메뉴의 새로운 조합을 제안한다.

서울카페쇼와 함께 열리는 '제15회 월드커피포럼 2026'은 '우리가 커피를 마시는 이유'를 주제로 진행된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지