‘나는 솔로’ 31기 옥순, 맘카페 악성 게시글 폭로…“업체가 키워드까지 줬다”

ENA·SBS Plus 예능 프로그램 ‘나는 SOLO’ 화면 캡처

‘나는 솔로’ 31기 출연자 옥순이 자신을 둘러싼 허위사실 유포가 금전적 대가를 받고 이뤄졌다는 정황을 공개해 파장이 일고 있다.

옥순은 11일 자신의 SNS에 맘카페 게시글 작성 아르바이트를 했다는 누리꾼으로부터 받은 메시지를 캡처해 게재했다.

공개된 메시지에서 작성자는 “아이 둘을 키우고 있고 외벌이로 생활하다 보니 조금이라도 생활비에 보탬이 되고자 맘카페에 게시글을 작성하는 아르바이트를 하고 있었다”며 “업체로부터 전달받은 키워드를 바탕으로 글을 작성하고 아르바이트비를 받았다”고 밝혔다.

이어 “당시 업체에서 전달받은 옥순님 관련 키워드를 그대로 활용해 글을 작성했지만, 옥순님에게 얼마나 큰 상처가 될 수 있는지 깊이 생각하지 못했다”며 “돈을 벌기 위해 글의 내용과 표현이 가져올 결과를 충분히 고민하지 못한 채 게시물을 올린 것은 분명 제 잘못”이라고 사과했다.

그러면서 “제 글로 인해 상처와 불편함을 드린 점 진심으로 사과드린다. 해당 글은 더 이상 유포되지 않도록 삭제했다”며 거듭 고개를 숙였다.

사진=옥순 SNS 캡처

이 같은 메시지를 공개한 옥순은 당혹스러운 심경을 감추지 못했다. 그는 “진짜 신기하다. 내가 뭐라고 방송에서 본 모습만 보고 업체에서 키워드까지 줘서 허위사실을 유포하고, 그게 돈이 돼 댓글을 다느냐”며 의문을 제기했다.

또한 “당시에 나조차도 모르는 일들이 계속 생겨나 무슨 일인가 싶었는데, 업체에 키워드를 누가 시킨 거고 세상이 어떻게 돌아가고 있던 거냐”고 덧붙였다.

옥순이 이 같은 문제를 겪게 된 배경에는 ENA·SBS Plus 예능 프로그램 ‘나는 SOLO’ 31기 출연 당시 불거진 이른바 ‘순자 따돌림 논란’이 있다.

당시 옥순은 영숙, 정희와 함께 순자에 관한 대화를 나누는 모습이 방송을 통해 공개되면서 논란의 중심에 섰다. 방송 이후 해당 장면을 두고 시청자들의 비판이 이어졌고, 촬영 당시 상황에 대한 순자의 입장이 전해지면서 옥순을 향한 비난도 거세졌다.

이에 옥순은 특정 출연자를 의도적으로 배척하거나 따돌린 사실은 없다고 해명했다. 방송 이후 자신을 둘러싼 각종 의혹과 허위사실로 장기간 고통을 겪었다는 입장도 밝혔다.

앞서 옥순은 지난달 26일 SNS를 통해 방송 이후 약 6개월간 악성 댓글과 허위사실 유포로 힘든 시간을 보냈다며 법적 대응에 나섰다고 알렸다. 영호와의 결혼설을 비롯해 임신, 낙태, 유산, 성병, 성형 등 온라인상에서 제기된 여러 의혹에 대해서도 사실이 아니라고 반박했다.

특히 허위사실이 반복적으로 확산하면서 정상적인 사회생활에도 어려움을 겪었다고 토로했다. 단순한 의견이나 비판을 넘어선 허위사실 유포를 중심으로 민·형사상 책임을 묻겠다는 입장도 분명히 했다.

한편 옥순은 이번에 공개한 메시지와 함께 가족에게 받은 손 편지도 공개했다. 편지에는 “십 년 동안 쉬지 않고 정말 고생 많이 했다. 지금까지의 경험이 성장의 밑거름이 될 거라 굳게 믿고, 새로운 시작을 준비하는 너에게 좋은 일만 가득하고 모든 일이 다 이뤄지길 바란다”는 응원의 글이 담겼다.

이에 옥순은 “이 힘든 시간 가족들 없었으면 어떻게 버텼나 몰라”라며 가족을 향한 고마움을 전했다.

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