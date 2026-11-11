김수현, ‘명예훼손’ 혐의 김세의 재판 증인 출석… 비공개 진행

배우 김수현이 자신에 대한 허위사실을 유포한 혐의로 재판에 넘겨진 김세의 가로세로연구소 대표 재판에 증인으로 출석했다.

배우 김수현. 세계일보 자료사진

서울중앙지법 형사26부(재판장 이현경)는 11일 오후 2시 김세의 대표의 정보통신망법 위반(명예훼손), 성폭력처벌법 위반 등 혐의 사건 첫 공판을 열었다.

김수현은 이날 오후 1시40분 법원에 도착했으나 취재진 앞에 모습을 드러내지 않고 비공개로 출석했다. 재판부는 김 대표 혐의에 성폭력처벌법 위반죄가 포함된 점을 고려해 재판 시작 30여분 만에 비공개로 전환하고 김수현에 대한 증인신문을 진행했다.

재판 비공개 전환에 앞서 김 대표 측은 재차 혐의를 부인했다.

변호인은 “공소사실을 모두 부인한다”며 “(김 대표가) 적시한 사실은 허위가 아니며 관련 자료도 유족 등에게 확인했다”고 주장했다.

김 대표는 김수현이 미성년자였던 고(故) 김새론과 교제했고, 김새론이 사망한 직접적인 원인이 김수현 측의 채무 변제 압박이라는 허위 사실을 유튜브 등으로 유포한 혐의로 올해 6월 구속기소됐다. 인공지능(AI)으로 조작한 김새론의 음성을 유포해 김수현의 명예를 훼손한 혐의, 김수현의 사적인 사진을 무단으로 공개하고 사생활 관련 자료를 폭로할 것처럼 협박한 혐의도 있다.

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