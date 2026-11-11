부산교육청, 2027년 예산 5조6743억 편성

부산시교육청이 내년 예산을 5조6743억원으로 편성하고, 인공지능(AI) 기반 미래교육과 기초학력 향상, 학생 마음건강 및 안전한 교육환경 조성에 집중 투입한다.

김석준 부산교육감은 11일 기자회견을 열고 올해 본예산보다 1427억원(2.6%)이 늘어난 5조6743억원 규모의 2027년도 예산안을 부산시의회에 제출했다고 밝혔다.

김석준 부산교육감이 11일 기자회견을 열고, 내년도 예산안 편성에 대해 발표하고 있다. 부산교육청 제공

이번 예산안은 ‘다함께 미래로, 앞서가는 부산교육’을 비전으로 AI시대에 대비한 교육 혁신과 학생 맞춤형 학력·정서 지원, 학교 안전망 강화 등 5대 정책 영역에 초점을 맞췄다.

먼저 AI 기반 미래교육에 1201억원을 투입한다. 초·중·고 교수학습용 생성형 AI를 전면 보급하고 AI 중점학교 운영 등을 통해 디지털 교육 기반을 확충한다. 교육정보화기금 715억원을 활용해 학습용 스마트기기 4만2600대와 교원용 노후 PC 3500여대도 교체한다.

기초학력과 학생 마음건강을 위한 맞춤교육에는 1477억원을 편성했다. 기초학력 지원과 고교 자기주도학습에 411억원, 방과후학교와 사회정서교육 등 돌봄·마음건강 지원에 807억원을 투입한다. 방과후 프로그램 이용권 지원 대상도 기존 초등학교 3학년에서 4학년까지 확대한다.

안전한 교육환경 구축에는 1조1522억원을 배정하고 △급식 운영과 환경개선에 3111억원 △노후 학교시설 개선과 학교 신설 등에 7345억원을 투입한다. 초등학교 현장체험학습 안전요원 지원도 학생 25명당 1명 수준으로 확대한다.

또 시민교육에 671억원, 특수·다문화교육과 교육복지 등을 포함한 행복교육에 7179억원을 각각 편성했다. 특히 고교 2학년 현장체험학습비 지원액을 기존 40만원에서 70만원으로 높이고, 학교 밖 청소년에게도 월 5만원의 교육참여 활동비를 지원한다.

김석준 교육감은 “AI·디지털 활용 역량과 비판적 사고력을 함께 키우고 학생 개개인의 학력 신장과 정서 지원, 안전한 교육환경 구축에 중점을 뒀다”며 “학생과 교직원이 함께 성장하는 미래교육 환경을 만들어가겠다”고 말했다.

한편 부산교육청의 내년도 예산안은 부산시의회 교육위원회와 예산결산특별위원회 심사를 거쳐 다음달 10일 본회의에서 최종 의결될 예정이다.

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