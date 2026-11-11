환경단체 “한빛원전 사용후핵연료 저장시설 건립 반대”

전남광주 환경단체는 한빛원자력본부가 추진 중인 핵발전소 부지 내 사용후핵연료 저장시설 건설에 반대하는 기자회견을 가졌다.

한빛핵발전소대응호남권공동행동은 11일 한빛원자력본부의 관련 공청회장 앞에서 기자회견을 갖고 “핵폐기물 부담을 기존 핵발전소 지역에 강요하는 부지 내 건식저장시설 계획을 반대한다”는 입장을 밝혔다.

한빛핵발전소대응호남권공동행동 회원들이 11일 전남광주 영광군에서 한빛원자력본부의 부지 내 사용후핵연효 저장시설 유치 계획에 반대하며 기자회견을 열고 있다. 뉴시스

이 단체는 “한국수력원자력은 현재 고준위방사성폐기물을 보관 중인 각 핵발전소별 수조가 포화에 다다랐다는 이유로 기존 핵발전소 부지 내 건식저장시설을 만들려 한다”고 주장했다.

영광 한빛핵발전소를 시작으로 전국 경수로 핵발전소에 이 같은 사용후핵연료 건식저장시설이 만들어질 전망이라고 이 단체는 밝혔다.

이 단체는 이어 “건식저장시설이 들어설 경우 해당 시설에서 고준위방사성폐기물 보관이 장기화하거나 영구화할 것”이라며 “한수원 측은 해당 시설이 중간저장시설이 설치될 때까지의 한시적 시설이라고 주장하지만 중간저장시설 부지 확보와 건설이 예정대로 진행된다는 보장은 어디에도 없다”고 했다.

이 단체는 건식저장시설 계획 초안도 겨우 25쪽으로 부실하게 작성됐다고 강조했다. 특히 자연재해에 대한 안전성을 다룬 부분은 반 페이지에 불과하다고 했다. 현재 진행 중인 주민 의견 수렴 절차 또한 단순한 설명이나 공청회 정도로 간소화된 것도 비민주적인 처사라고 지적했다.

최근 수명연장 승인 여부를 앞둔 한빛 2호기 원자로 내부 구조물에서 균열 흔적 24개가 발견된 점에 대해서도 문제를 제기했다.

이 단체는 “한수원이 부지 내 건식저장시설 건설을 밀어붙이는 것은 현재의 핵진흥 정책과 관련돼 있다”며 “핵발전소 확대 정책과 핵산업계의 이익만을 우선하고 기존 핵발전소 지역에 부담을 강요하는 시설 유치를 재차 반대한다”고 촉구했다.

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