김윤석, 데뷔 39년 만에 첫 예능…나홍진 감독과 싸움설 직접 해명

tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 화면 캡처

배우 김윤석이 데뷔 39년 만에 첫 예능 프로그램에 출연해 나홍진 감독과의 불화설을 직접 해명한다.

11일 방송되는 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’(이하 ‘유퀴즈’)에는 영화 ‘타짜’, ‘추격자’, ‘황해’ 등 다수의 작품에서 강렬한 연기를 선보여 온 배우 김윤석이 출연한다.

이번 방송은 ‘인생이 곧 역사’ 특집으로 꾸며진다. 김윤석을 비롯해 국민 동요 ‘아빠 힘내세요’의 작곡가 한수성, 대한민국 여성 최초 독도함 함장이 된 배선영 대령, 누적 수강생 700만 명을 보유한 역사 강사 최태성이 출연해 각자의 인생 이야기를 들려준다.

특히 김윤석의 예능 출연은 데뷔 39년 만에 처음이라는 점에서 관심을 모은다. MC 유재석과도 첫 만남을 갖는 그는 40세에 영화 ‘타짜’의 아귀 역으로 대중에게 강렬한 인상을 남긴 순간부터 ‘추격자’, ‘황해’ 등 대표작에 얽힌 다양한 비하인드를 공개한다.

무엇보다 관심을 끄는 것은 영화 ‘추격자’ 촬영 당시 불거졌던 나홍진 감독과의 싸움설이다. 당시 김윤석은 40시간가량 잠을 자지 못한 채 촬영을 이어갔고, 이 과정에서 나 감독과 크게 다퉜다는 이야기가 오랫동안 회자된 바 있다.

이날 유재석은 해당 소문을 언급하며 김윤석에게 당시 상황을 묻는다. 이에 김윤석은 “그건 명확하게 얘기해 드리겠다. 잘못된 거다. 누군가가 고친 거다. 만들어낸 것”이라며 사실과 다르게 알려진 이야기라고 단호하게 바로잡는다.

오랜 시간 이어진 소문에 직접 해명한 김윤석의 이야기에 유재석은 “그러니까 왜 이제야 나오셨냐. 미리 중간에 나와서 오해를 바로잡아야 한다”고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다는 후문이다.

이와 함께 ‘추격자’의 명대사 “야, 4885 너지?”가 탄생한 과정과 무려 40시간에 걸쳐 촬영한 추격 장면의 비하인드도 공개한다. 작품의 완성도를 높이기 위해 배우와 제작진이 쏟았던 노력은 물론 당시 촬영 현장에 얽힌 이야기도 들려줄 예정이다.

김윤석의 39년 연기 인생을 돌아보는 시간도 마련된다. 그는 2008년 주요 영화 시상식에서 남우주연상 7관왕을 차지했던 당시를 떠올리며 “올해는 나의 해다”라고 남겼던 수상 소감에 얽힌 뒷이야기를 전한다. 연극 무대에서 함께 꿈을 키웠던 동갑내기 배우 송강호와의 특별한 인연도 공개해 관심을 더한다.

스크린 속 강렬한 이미지와는 다른 일상 속 모습도 눈길을 끈다. 실제로는 편안하고 소탈한 성격이라는 김윤석은 작품 속 캐릭터를 완성하기 위해 촬영 지역에서 직접 생활했던 경험과 영화 ‘미성년’을 통해 처음 연출에 도전하게 된 계기를 털어놓는다.

과거 꽃미남 외모로 사랑받았던 시절부터 팬들이 내건 ‘나보다 늙은 내 새끼’라는 플래카드를 보고 웃음을 터뜨렸던 일화까지 공개하며 친근한 매력도 드러낸다.

여기에 ‘슈퍼스타K’를 시작으로 음악 서바이벌 프로그램에 남다른 애정을 갖게 된 사연도 전한다. 프로그램을 보며 오열할 정도로 진심인 모습과 자신이 직접 꼽은 최애 가수까지 공개할 예정이어서 기대를 모은다.

한편 김윤석은 영화 ‘타짜’, ‘추격자’, ‘황해’ 등을 통해 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여주며 충무로를 대표하는 배우로 자리매김했다. 오는 18일에는 영화 ‘폭설’ 개봉을 앞두고 있다. ‘폭설’은 폭설로 고립된 시골 기차역에서 퇴직을 앞둔 역장 갑수(김윤석 분)와 새로 부임한 후임 현택(구교환 분) 앞에 의문의 시신이 발견되면서 벌어지는 이야기를 그린 미스터리 드라마다.

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