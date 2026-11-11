‘고졸·전문대’ 아니어도 가능…SK하이닉스 하반기 생산직 채용 열렸다

억대 성과급으로 주목받는 SK하이닉스가 학력 제한을 없앤 전임직(생산직) 채용에 나선다.

경기 이천시 SK하이닉스 본사. 뉴시스

11일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 ‘11월 탤런트 하이웨이’ 정규직 신입 모집 공고를 게시했다. 오는 17일 오후 3시까지 서류 접수를 진행하며 내년 2월부터 근무 가능한 인원이 대상이다.

이번 채용에서는 지원 자격의 학력 제한이 없어진 것이 특징이다. SK하이닉스는 기존 고등학교·전문대 졸업자로 한정했던 전임직 채용 요건을 지난 6월부터 폐지했다. 지원 대상이 확대되면서 수많은 지원자가 몰릴 것으로 예상된다. 정확한 채용 규모는 공개되지 않았다.

모집 직무는 반도체 제조 장비 유지 보수와 생산라인 운영 등을 담당하는 메인터넌스와 제조 공정 운영과 생산·품질 관리 등 업무를 수행하는 오퍼레이터다.

근무지는 경기 이천과 용인, 충북 청주로 특히 내년 2월 클린룸 가동을 시작하는 용인 대규모 반도체 클러스터 1기 팹(Y1)이 포함됐다. Y1에서는 고대역폭 메모리(HBM)와 차세대 D램, 낸드 등을 생산할 예정이다.

Y1 규모가 이천, 청주 팹보다 커 향후 채용 인원은 더욱 늘어날 전망이다. 현재 공장 근무자 수는 이천이 약 2만5000명, 청주가 1만명 수준이다.

한편 SK하이닉스는 지난 3분기 약 83조3000억원의 영업이익을 올리며 역대 최대 실적을 기록했다. KB증권이 4분기 영업이익을 104조원으로 추정하면서 올 한해 약 284조원의 영업이익을 달성할 것으로 관측된다. 내년 초 지급될 ‘초과이익분배금’(PS) 재원은 영업이익의 10%인 28조원에 이를 전망이다. 전체 임직원 약 3만5000명으로 단순 계산하면 1인당 평균 약 8억원(세전) 수준의 성과급을 받게 되는 셈이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지