빼빼로 대신 츄러스 찾는다…‘품절 대란’에 굿즈까지 달라진 11월 11일

11월 11일 빼빼로데이에 막대과자만 주고받던 풍경이 달라지고 있다. 초콜릿 디저트로 선물을 대신하거나, 좋아하는 캐릭터가 담긴 인형·생활용품을 함께 고르는 소비자가 늘었다. 유통업계는 디저트 신제품과 캐릭터 협업 상품을 앞다퉈 내놓고 있다.

파리바게뜨 ‘초코쫀득츄러스’. 상미당홀딩스 제공

11일 업계에 따르면 파리바게뜨 ‘초코쫀득츄러스’ 누적 판매량이 600만개를 넘었다. 지난 9월 2일 출시하고 두 달여 만이다. 기존 ‘오리지널 쫀득 츄러스’에 초콜릿을 넣은 제품이다.

초코 반죽을 튀겨 겉은 바삭하고 속은 쫄깃하다. SNS에서 먹어본 후기와 생크림·아이스크림을 곁들여 먹는 방법이 퍼지면서 일부 매장은 물건이 동났다.

지난 4일 나온 후속작 ‘롱롱! 초코쫀득츄러스’는 닷새 동안 10만 개가 팔렸다. 길이를 늘리고 초콜릿을 더 입혔다. 막대 모양이 빼빼로와 비슷해 선물용으로 사는 사람도 많다. 온라인에는 “매장 다섯 곳을 돌았는데 못 샀다”는 글이나 재고가 남은 매장을 묻는 글이 올라온다.

파리바게뜨는 ‘#초코딥하게파바’ 캠페인으로 초콜릿 디저트 30여 종을 내놨다. 크랜베리를 넣은 ‘퐁당! 초코바게뜨’, 떡처럼 쫀득한 ‘초코쫀떡’, 초콜릿을 입힌 ‘LA초코쫀득도넛’, 생초콜릿 무스로 만든 ‘파베 생초콜릿 케이크’ 등이다. 막대과자 말고도 고를 만한 초콜릿 선물을 늘리겠다는 계산이다.

빼빼로를 만든 롯데웰푸드도 포장에 공을 들였다.

올해 시즌 한정 패키지 10종을 출시했는데, 그중 7종이 외부 지식재산권(IP)과 손잡은 상품이다. 글로벌 앰배서더인 스트레이 키즈 이미지를 넣은 아몬드·화이트쿠키 빼빼로 2종, 헬로키티·포차코·시나모롤·한교동 등 산리오캐릭터즈 4종, 캐릭터 ‘가나디’ 1종이다. 상자 안에 스티커와 책갈피를 넣어 과자를 다 먹은 뒤에도 남겨둘 수 있게 했다.

빼빼로를 3만원어치 넘게 사면 스트레이 키즈 타포린백·키링, 가나디 손거울 같은 한정판 경품을 준다. 여러 맛을 한 번에 담은 ‘샘플러 6입’과 선물용 ‘캐리어 4입’, ‘기프트 6입’도 새로 냈다. 스트레이 키즈가 나온 광고 영상은 공개 6일 만에 조회수 1000만 회를 넘었다. 국내 소비자에 더해 외국인 관광객과 해외 팬까지 노린 전략이다.

편의점에서는 과자보다 함께 들어 있는 캐릭터 상품이 판매를 이끈다.

CU에서 빼빼로데이 차별화 상품이 차지하는 매출 비중은 2022년 23.2%에서 2023년 29.3%, 2024년 31.9%, 지난해 36.6%로 매년 커졌다. 지난해 11월 1~11일 빼빼로데이 관련 매출은 1년 전보다 32.4% 늘었고, 캐릭터·브랜드 협업 상품은 55% 늘어 전체 증가율을 웃돌았다.

CU는 올해 포켓몬과 다마고치 IP를 활용한 상품 28종을 준비했다. 잠든 포켓몬을 그린 핫팩 인형과 키링, 양털 담요, 무드등, 머그컵, 텀블러 등이다. 다마고치는 어릴 때 이 게임기를 갖고 놀던 30·40대를, 포켓몬은 캐릭터 상품을 즐겨 사는 10·20대를 겨냥했다. 서울 성수디저트파크점에는 포켓몬, 홍대AK점에는 다마고치 콘셉트 스토어를 꾸며 4일부터 12일까지 운영한다.

세븐일레븐은 조앤프렌즈, 산리오캐릭터즈, 게임 캐릭터 K/DA와 협업했다. 군밤모자를 쓴 인형 키링, 파우치, 쿠션 등을 묶은 상품을 포함해 관련 상품을 150여 종으로 늘렸다. 지난해보다 30%가량 많다. 서울 잠실 롯데월드몰에서는 조앤프렌즈 팝업스토어를 열었다.

이마트24는 웹툰 ‘재혼 황후’ 캐릭터를 넣은 빼빼로 기획세트 6종을 내놨다. 렌티큘러 카드와 손거울 키링이 들어 있다. 이마트24의 지난해 빼빼로데이 관련 매출은 전년보다 24% 늘었는데, 협업 상품만 보면 118% 증가했다.

업계에서는 빼빼로데이 소비가 과자 자체보다 ‘무엇을 담아 주느냐’로 옮겨가고 있다고 본다. 소비자는 좋아하는 캐릭터나 SNS에서 유행하는 디저트를 골라 마음을 전하고, 업체는 한정판 굿즈와 포장으로 구매를 끌어낸다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지