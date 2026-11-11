‘초동 60만장 돌파’ 흥행 질주 리센느, 내년 2월 첫 단독 콘서트…“꿈만 같아, 최선 다해 준비”

유튜브를 통해 주목받기 시작해 ‘국민 걸그룹’까지 위상을 높인 그룹 리센느(RESCENE)가 드디어 첫 단독 콘서트까지 도달했다.

쿠팡플레이는 더뮤즈엔터테인먼트와 함께 내년 2월19일부터 21일까지 3일간 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 리센느의 첫 콘서트 ‘2027 RESCENE CONCERT <NOTES : BLOOMING> IN SEOUL’을 개최한다고 11일 밝혔다.

그룹 리센느가 지난 3일 열린 미디어 쇼케이스에서 미니 4집 수록곡 ‘백화요란’ 무대를 선보이고 있다. 뉴스1

이번 공연은 지난 2024년 데뷔한 리센느(원이, 리브, 미나미, 메이, 제나)가 약 3년 만에 처음으로 선보이는 단독 콘서트다. 리센느는 올해 상반기 리더 원이의 유튜브 채널 ‘안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다’를 통해 ‘거제 야-호’ 등 밈이 온라인을 통해 떠오르며 단숨에 국민적 인지도를 쌓았다. 이후 ‘러브 어택(LOVE ATTACK)’, ‘프리티걸(Pretty Girl)’, ‘핀볼(Pinball)’, ‘데자부(Deja Vu)’ 등 기존 발표곡이나 리메이크곡이 역주행 신화와 음원 차트 1위를 기록했고, 이달 발표한 미니4집 ‘펄스(PULSE)’도 초동 판매 60만2688장을 기록하며 흥행을 달리고 있다.

리센느는 지난 10일 방송된 SBS Life ‘더쇼’에서 타이틀곡 ‘위드(With)’로 컴백 후 첫 음악방송 1위도 차지했다. 이날 리센느는 ‘백화요란 (Inside Out)’과 ‘위드’ 무대를 통해 완벽한 퍼포먼스를 선보였다. 특히 멤버들은 대비되는 두 무대의 콘셉트에 맞춰 섬세한 표정 연기와 스타일링 변화로 곡마다 완전히 다른 아우라를 발산했다. 컴백 후 첫 1위를 차지한 리센느는 “저희가 이번 컴백에 특히 부담을 많이 가지고 열심히 준비했는데 이렇게 1등 하게 될 줄 몰랐다. 리마인(팬덤명) 너무 사랑한다”며 팬들에게 감사 인사를 전했다. ‘위드’는 멜론 ‘톱100’, 벅스 실시간 차트, 지니뮤직 ‘톱 200’ 등에서 실시간 차트 1위를 기록했다. 유튜브 뮤직에서도 한국 인기 급상승 동영상 1위에 오르며 흥행세를 이어가고 있다.

2027 RESCENE CONCERT IN SEOUL 포스터. 쿠팡플레이 제공

성장의 정점을 찍는 시점에서 단독 공연 일정을 발표한 만큼 콘서트가 리센느의 음악적 역량과 브랜드 가치를 증명하는 이정표가 될 전망이다. 쿠팡플레이 측은 이번 콘서트 개최가 리센느의 확고한 콘텐츠 경쟁력과 쿠팡플레이의 검증된 라이브 엔터테인먼트 인프라 및 노하우가 결합한 무대가 될 것이라고 예고했다. 쿠팡플레이는 그간 지드래곤 고양 콘서트·서울 앵콜 콘서트, 빅뱅 고양 콘서트 및 빅뱅 데뷔 20주년 기념 한강 이벤트, MBC 버추얼 라이브 페스티벌 등 초대형 라이브 엔터테인먼트 이벤트를 성공적으로 연출해 온 만큼 이번 공연에 축적된 기획력과 기술력을 집약할 계획이라고 설명했다.

그룹 리센느가 지난 3일 열린 미디어 쇼케이스에서 미니 4집 타이틀곡 ‘위드’ 무대를 선보이고 있다. 연합뉴스

리센느는 “데뷔 때부터 간절히 바라왔던 첫 단독 콘서트를 개최하게 되어 꿈만 같다”며 “오랫동안 기다려주신 만큼, 팬분들께 소중한 시간을 선물해드릴 수 있도록 무대 하나하나 최선을 다해 준비하겠다”고 포부를 밝혔다.

리센느가 지난 10일 SBS Life ‘더쇼’에서 1위를 차지했다. 더뮤즈엔터테인먼트 제공

한편 ‘2027 RESCENE CONCERT <NOTES : BLOOMING> IN SEOUL’의 티켓 예매는 오는 12월 쿠팡플레이 모바일 앱을 통해 진행된다. 예매 일정 및 공연에 대한 자세한 내용은 추후 쿠팡플레이 공식 웹사이트 및 모바일 앱 등을 통해 순차적으로 공개될 예정이다.

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