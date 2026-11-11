한솔제지 장항공장서 협력사 근로자 끼임사망… 중대재해 발생

한솔제지 장항공장에서 협력업체 소속 근로자가 작업 도중 종이 롤지에 끼여 숨지는 중대재해가 발생했다.

11일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 전날인 10일 오후 7시 20분쯤 충남 서천군 한솔제지 장항공장 감열동 슬리터 공정에서 협력사 소속 근로자 A씨가 롤지에 끼여 사망했다.

당시 현장에서는 지게차로 종이 롤지를 운반하는 작업이 진행 중이었다. 운반 중이던 롤지가 불시에 이탈하면서 A씨를 덮쳐 변을 당한 것으로 확인됐다. 이번 사고로 인한 추가 부상자는 없는 것으로 나타났다.

◆ 고용노동부 보고 완료… 현장 원인 파악 집중

한솔제지는 사고 이튿날인 11일 관할 당국인 고용노동부에 중대재해 발생 사실을 공식 보고했다.

회사 측은 공시를 통해 “경찰 및 고용노동부 관계자 등이 현장을 확인한 후 상세 원인을 파악할 예정”이라며 “현재 관계기관 조사에 성실히 협조하고 있으며 조사 결과에 따라 필요한 후속 조치를 진행할 방침”이라고 밝혔다.

이어 “사망자는 당사 소속 인원이 아닌 협력사 소속 근로자”라며 “유가증권시장 공시규정에 따른 공시이며 향후 관계기관의 조사 결과에 따라 정정공시를 진행할 계획”이라고 설명했다.

◆ 중대재해처벌법 및 산안법 위반 여부 조사

경찰과 고용노동부는 사고 발생 직후 현장에 감독관 등을 급파해 작업 중지 명령을 검토하고 구체적인 작업 안전 수칙 준수 여부를 집중 확인하고 있다.

특히 중량물 취급 작업 시 필수적인 낙하·이탈 방지 조치와 안전 통로 확보 여부 등이 주요 조사 대상이 될 것으로 관측된다. 노동 당국은 원·하청 간 안전보건 관리체계 구축 여부를 비롯해 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부를 면밀히 들여다볼 방침인 것으로 전해졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지