‘왁뿌볼·발연기 챌린지’로 본 2026 상반기 Z세대 트렌드

트렌드에 리더도, 원조도 없다. 모두가 따라하고 느끼고 만드는 Z세대의 시대다.

쇼트폼 플랫폼 틱톡은 10일 서울 강남구 틱톡코리아 오피스에서 청년 문화 연구기관 대학내일과 함께 ‘틱톡 트렌드 토크’를 열고 2026년 상반기 Z세대를 사로잡은 3대 콘텐츠를 선정해 발표했다. 이날 행사는 조웅재 대학내일 트렌드미디어 팀장과 인기 크리에이터 미미미누(본명 김민우)가 패널로 참석해 현장에서 확인하고 느낀 2026년 상반기 문화 트렌드를 전했다.

틱톡과 대학내일이 선택한 상반기 핵심 쇼트폼 트렌드는 드라마피케이션(Dramatification), 텍스처 플레이, 카피 투 크리에이트 사이클이다. 조 팀장은 드라마피케이션은 전문 배우가 아니더라도 엉성하고 어색하게 연기하는 모습을 스스로 촬영하고, 공개하는 현상이라고 소개했다.

전문적이진 않지만, 아마추어다운 모습이 오히려 그 자체를 누구나 향유할 수 있는 가벼운 놀이로 만들었다는 게 핵심이다. 가령 드라마 ‘작은 아씨들’ 대사에서 출발해 예능 ‘라디오스타’에서 활용된 대사 “가난하게 컸어?”는 일반 대중의 ‘발연기’로 재탄생해 챌린지로 변신했다.

텍스처 플레이는 ‘두쫀쿠’, ‘왁뿌볼’ 등으로 대표되는 올해 Z세대의 감각 중심 소비 트렌드다. 디지털 화면에 익숙한 채 성장한 Z세대의 신체적∙오감적 결핍을 입(두쫀쿠)에서 손(말랑이∙왁뿌볼)으로 이어지는 촉감과 청각(왁뿌볼) 등으로 해소한다는 해석이다. 카피 투 크리에이트 사이클은 타인의 콘텐츠를 소비할뿐 아니라 스스로 변형∙재창작해 생산해내는 순환 구조를 뜻한다. 왁뿌볼 소비가 커지면서 다이소에서 직접 재료를 구매해 제작하고, 여기에 석고를 바른 ‘석뿌볼’이 등장한 것도 카피 투 크리에이트 사이클의 일종이다.

틱톡이 10일 대학내일과 함께 틱톡 트렌드 토크를 열고 2026년 상반기 3대 콘텐츠를 발표했다. 차승윤 기자

숏폼을 포함해 크리에이터 업계와 문화 트렌드에도 강한 영향을 끼치고 있는 생성형 인공지능(AI)에 대한 이야기도 오갔다. 조 팀장은 “AI로 손쉽게 화려한 결과물을 만들 수 있지만,수용자들은 여전히 ‘완전자동생성(딸깍)’ 콘텐츠에 거부감을 느끼거나 피로도를 표출한다. 자연스러운 공감과 인간적 재미를 터치하지 못하면 외면받기 쉽다”고 밝혔다.

일부 트렌드 리더나 세대에 국한하지 않고, 대중이 함께 참여하는 현상이 트렌드가 됐다는 해석도 나왔다. 틱톡 관계자는 “중장년층 사용자 비중도 Z세대만큼 크다. 트렌드가 꼭 어떤 세대에 한정되는 것은 아니고, 트렌드를 누가 만들고 있지도 않다. 최근 한정선, 고디바의 ‘찹쌀떡 열풍’처럼 참여하는 유형이 많다”며 “최근 트렌드 역시 누구나 참여하기 쉽고, 아주 단순해야 할 것”이라고 말했다.

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