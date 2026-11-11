인천공항공사, 항공물류 현장 ‘교통안전 ON DAY’ 캠페인

인천국제공항공사는 인천공항 화물터미널 및 물류단지 일대에서 항공물류 종사자들을 대상으로 ‘인천공항 교통안전 ON DAY’ 캠페인을 진행했다고 11일 밝혔다.

전날 열린 이번 캠페인은 국가 수출의 핵심 관문인 인천공항 항공물류 현장의 교통안전 실천 분위기를 확산하고 입주기업과 현장 근로자가 함께하는 안전 문화를 조성하기 위해 마련됐다.

10일 인천공항 화물터미널 및 물류단지 일대에서 진행된 ‘인천공항 교통안전 On Day’에서 인천국제공항공사 김범호 사장직무대행(가운데)이 인천공항 교통안전 활동 우수사례로 선정된 기업 담당자들과 기념 촬영을 하고 있다.

캠페인에는 인천국제공항공사 김범호 사장직무대행과 김창규 운영본부장을 비롯하여 항공물류 종사자 약 200명이 참여했다. 참석자들은 △교통안전 우수 사례 공모 시상식 △교통안전 서약식 △안전드림 푸드트럭 등 다양한 프로그램을 통해 자율적인 교통안전 실천 의지를 다졌다.

공사는 지난달 입주기업을 대상으로 ‘교통안전 개선 활동 사례 공모전’을 진행했으며, 총 14개 참여기업의 사례 중 온라인 투표를 통해 우수사례 4건을 선정했다. 선정된 기업은 화물터미널의 대한항공·한국공항과 물류단지의 CJ대한통운·DSV컨트랙트로지스틱스로, 공사는 이날 시상식과 우수사례 영상 상영을 통해 이들의 교통안전 활동 성과를 공유했다.

이어 입주기업과 함께 ‘교통안전 실천 서약식’을 진행하고, 화물터미널과 물류단지 내 11개소에서 ‘안전드림 푸드트럭’과 ‘근로자 교통안전 서약’ 등 참여형 이벤트를 운영하며 교통안전 실천을 독려했다.

10일 인천공항 화물터미널 및 물류단지 일대에서 진행된 ‘인천공항 교통안전 On Day’에서 인천국제공항공사 김범호 사장직무대행(가운데)과 김창규 운영본부장(오른쪽 세 번째)이 항공물류기업 대표자들과 교통안전 실천 서약 세리머니를 진행하고 있다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “인천공항이 2025년 항공화물 물동량 세계 3위를 기록할 수 있었던 것은 항공물류 현장에서 묵묵히 노력해 주신 입주기업과 근로자 덕분”이라며 “공사는 입주기업과 협력하여 세계적인 항공 물류 허브에 걸맞은 안전한 인천공항을 만들어 나가겠다”고 말했다.

한편 우리나라 수출이 이달 중 사상 최초로 연간 1조 달러를 달성할 것으로 전망되는 가운데, 인천공항은 지난해 항공화물 물동량 세계 3위의 글로벌 물류 거점으로서 국가 수출 경쟁력에 기여하고 있다. 공사는 앞으로도 입주기업과의 긴밀한 협력을 바탕으로 안전한 물류 환경을 조성하며 국가 수출의 핵심 관문으로서 역할을 강화할 계획이다.

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