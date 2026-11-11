공산성서 백제 왕궁 실체 첫 확인…문궐·대형건물지 드러나

유네스코 세계유산인 공산성 내 백제 왕궁의 실체가 처음으로 확인됐다.



충남 공주시와 충남도, 공주대학교, 국가유산청은 백제 왕성 공간구조 규명을 위해 추진한 '공주 공산성 발굴조사' 성과와 현장을 11일 일반에 공개했다.

충남도와 공주시는 공산성에서 처음으로 백제 왕궁 터가 확인됐다고 11일 밝혔다. 사진은 공산성 모습.

공산성은 백제 왕성으로 주목받으면서 1980년부터 부분적인 발굴 조사가 이뤄졌으며, 2015년 세계유산 등재 이후 수립된 '발굴조사 기본 계획(마스터플랜)'에 따라 본격적인 학술 발굴조사가 추진됐다.



발굴팀은 공산성 내 쌍수정 일대에서 백제 웅진기 대형건물지, 장랑식(長廊式) 건물지, 담장 시설, 연못지 등 왕궁의 공간구조를 파악할 수 있는 다양한 잔존물과 흔적을 확인했다.



쌍수정 일대는 초기 발굴조사(1985∼1986년)에서 다수의 백제 와당이 출토되면서 왕궁지로 추정됐다.



이후 지속적인 조사를 통해 이곳이 복도 형태의 회랑과 같은 장랑식 건물지이며, 그 중앙에 남쪽 방향으로 대형건물지가 자리하고 있었던 것이 확인됐다.



장랑식 건물지는 길이 26∼34ｍ 내외로, 왕궁지 공간을 동서·남북 방향으로 기능과 위계에 따라 구획했다고 공주시는 설명했다.

충남도와 공주시는 공산성에서 처음으로 백제 왕궁 터가 확인됐다고 11일 밝혔다. 사진은 공산성 내 발굴지 현장. 공주시 제공

대형건물지는 정면 7칸, 측면 3칸으로 동서 길이는 32.3ｍ, 측면 너비는 14.6ｍ 규모다. 이는 부여 관북리, 익산 왕궁리의 대형건물지와 구조·규모가 매우 유사해 백제 왕궁 건축양식의 상호 관련성을 보여주는 것으로 평가받는다.



왕궁지 중앙에 깊이 약 3∼7ｍ의 골짜기를 메우고 남북 길이 약 104ｍ, 동서 너비 약 87ｍ의 대규모 방형대지를 조성했으며, 왕궁지 북쪽과 서쪽 경사면에 흙으로 쌓은 토단을 설치했다.



특히 지난 2019년에는 왕궁의 출입시설인 대규모 문궐(門闕)도 확인됐다.



문궐은 중앙에 너비 10ｍ의 도로가 있고, 그 양옆에 대규모 궐 시설이 자리하는 구조였다고 공주시는 설명했다.



한쪽 궐은 동서 약 40ｍ, 남북 약 23ｍ, 높이 약 9∼11ｍ 규모로, 두 개의 궐이 남북 방향으로 대칭을 이루고 있다.



이는 백제 왕성인 웅진성 내 왕궁 위치를 명확히 입증하는 핵심 유구라는 점에서 역사적·학술적 가치가 매우 크다고 공주시 관계자는 부연했다.

충남도와 공주시는 공산성에서 처음으로 백제 왕궁 터가 확인됐다고 11일 밝혔다. 공산성 출토유물인 옻칠 갑옷과 마갑 재현품이 공주대 박물관에 전시돼 있다.

백제시대 왕궁 터가 확인된 것은 이번이 처음이다.



발굴단을 이끈 서정석 공주대 박물관장은 "왕궁 터가 발견된 것은 전체 백제시대를 두고 봐도 첫 사례"라며 "한성 백제, 사비 백제 시대도 있었지만 왕궁지를 찾지 못했다"고 설명했다.



이번 성과보고회에서는 지난 10여년간 고증·복원으로 재현한 공산성 출토유물인 옻칠 갑옷과 마갑도 함께 공개됐다.



발굴 조사 이후 보존처리와 자료 분석을 거쳐 출토 유물에 담긴 전통 기술을 체계적으로 규명했다.



발굴팀은 앞으로 국가유산청, 충청남도, 공주대학교와 긴밀한 협력 체계를 구축해 조사·연구를 지속하고 보존 방향을 함께 논의할 계획이다.



공주시는 "이번 발굴조사를 통해 공산성 왕궁지의 실체가 세상에 드러났다"며 "앞으로도 공산성 왕궁지를 면밀히 규명해 백제왕도 공주의 역사·문화적 위상을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

<연합>

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