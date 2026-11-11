청주 24주차 임신부, 병원 34곳서 수용 불가…3시간 만에 서울 이송

충북 청주에서 출혈을 동반한 복통을 호소한 임신 24주차 여성이 수용 가능한 병원을 찾지 못해 신고 약 3시간 만에 서울로 이송됐다. 소방 당국은 전국 34개 병원에 수용 가능 여부를 문의했지만 모두 어렵다는 답변을 받았다.

한 대학병원 응급실 앞에서 119구급대원들이 환자를 이송한 뒤 입실을 기다리고 있다. 기사와 직접 관련 없는 자료사진. 연합뉴스

11일 소방 당국 등에 따르면 전날 오후 8시40분쯤 청주시 율량동에서 임신부 A씨의 하복부 통증을 호소하는 신고가 접수됐다. 현장에 도착한 구급대는 A씨가 출혈을 동반한 복통을 호소하는 것을 확인했다.

소방 당국은 충북대병원 등 전국 34개 병원에 수용 가능 여부를 문의했으나 모두 어렵다는 답변을 받았다. 당시 충북대병원은 고위험 산모 집중치료실 병실이 모두 차 환자를 수용하지 못한 것으로 전해졌다.

소방 당국은 오후 10시30분쯤 청주에서 약 130㎞ 떨어진 서울의 한 병원으로부터 수용 가능하다는 회신을 받았다. A씨는 신고 접수 약 3시간 만인 오후 11시34분쯤 해당 병원으로 이송됐다. 태아의 상태는 확인되지 않았다.

청주에서는 지난 5월에도 임신 29주차 임신부가 병원을 찾지 못해 신고 약 3시간30분 만에 부산의 한 병원으로 이송됐으나 태아는 끝내 숨졌다.

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