국가보훈부·HD건설기계, 에티오피아 ‘6·25전쟁 전사자 추모의 벽’ 제막

국가보훈부는 지난 5월 HD건설기계와 맺은 업무협약에 따라 11일 오전(현지시간) 에티오피아 아디스아바바 성 트리니티 대성당에서 6·25전쟁 전사자 122명을 기리는 ‘에티오피아 전사자 추모의 벽’을 제막한다고 밝혔다.

에티오피에아 건립된 강뉴부대 '추모의 벽'. 국가보훈부 제공

이번 추모의 벽은 지난 5월 29일 양측이 체결한 ‘유엔참전용사 기념시설 건립을 위한 업무협약’의 첫 결실이다.

당시 양측은 유엔참전국 현지에 참전용사의 명예를 기리는 기념시설을 짓기로 하고 에티오피아를 첫 건립지로 선정했으며, HD건설기계가 건립비를 전액 지원했다.

에티오피아는 6·25전쟁 당시 아프리카에서 유일하게 지상군을 파병한 국가다.

황실 근위병으로 구성된 강뉴(Kagnew)부대는 ‘253전 253승’의 전공을 세웠으나 장병 122명이 전사하는 희생을 치렀다.

전사자 유해는 하일레 셀라시에 황제 묘역이 있는 성 트리니티 대성당 지하에 안장돼 있었다.

다만 유해가 외부로 이전될 가능성이 커지자 보훈부는 성당 측과 협의를 거쳐 유가족 뜻에 따라 지난 4월 성당 내 황제 묘소 주변으로 유해를 재안장했다.

새로 조성된 추모의 벽에는 에티오피아의 상징인 사자와 함께 진군하는 강뉴부대원들의 모습을 담은 동판이 설치됐으며, 양쪽에는 전사자 122명의 명패가 부착됐다.

벽에는 “그대들의 발자취는 에티오피아의 자부심이었고 그대들의 희생은 대한민국의 자유가 되었다”는 추모 메시지가 한글과 영문, 암하라어로 새겨졌다.

제막식에는 이승진 국가보훈부 국제보훈협력관, 문재영 HD건설기계 사장, 구홍석 주에티오피아 대한민국 대사, 에스티파노스 에티오피아 참전용사협회장, 에티오피아 국방부 대표, 참전용사와 유가족 등이 참석한다.

이 협력관은 권오을 국가보훈부 장관의 축사를 대독할 예정이다.

이날 제막식은 현지에서 매년 열리는 ‘유엔참전용사 국제추모의 날’ 행사와 함께 진행된다.

제막식 이후에는 에티오피아 참전용사와 유가족 100여 명을 초청한 오찬도 열린다.

권 장관은 “대한민국의 자유와 평화를 위해 장렬히 전사하신 에티오피아 영웅들의 이름을 현지에 영원히 새기게 되어 매우 뜻깊다”고 밝혔다.

권 장관은 이어 “참전국 후손들도 참전과 연대의 역사를 기억하고 계승할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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