전북 농생명산업지구 6곳 조성 순항…기업 유치·기반 시설 확충

전북도가 농생명사업지구 6곳의 조성 사업을 본격화하며 기업 유치와 기반 시설 확충에 속도를 내고 있다. 스마트팜과 동물의약품, 저탄소 한우, 미생물 등 지역별 특화 산업을 육성해 농업의 부가가치를 높이고 관련 기업이 성장 기반을 마련할 계획이다.

전북도는 11일 농생명산업지구별 추진 상황을 점검하고 운영 활성화 방안을 논의하기 위해 보고회를 열었다. 농생명산업지구는 전북특별법에 따라 지정하는 거점 지구로, 농생명 자원의 생산·가공·유통·연구개발(R&D) 기능을 한곳으로 모으고 전후방 산업과 연계해 농업의 혁신 성장을 이끄는 역할을 한다. 도는 지난해 6월 남원·진안·고창 등 3곳을 지정한 데 이어 같은 해 12월에는 익산·장수·순창을 구차해 모두 6곳을 육성하고 있다.

전북농생명산업지구 현황도

남원 에코(ECO) 스마트팜 산업지구는 대규모 스마트팜 창업단지 기반 조성 공사를 올해 6월 시작했다. 민간기업 케이티팜훼밀리의 투자를 유치해 생산·유통·교육·에너지 기능을 결합한 스마트팜 산업 기반을 구축하고 있다.

고창 사시사철 김치특화 농생명지구는 안정적인 김치 원료 생산을 위한 노지 스마트농업 육성지구 사업(95억원)과 고창 해풍고추 산업 육성을 위한 특화품목 6차산업화 지원 사업(20억원)에 선정됐다. 절임 배추 가공시설의 식품안전관리인증기준(HACCP) 인증 확대도 추진하고 있다.

익산 동물의약품 산업지구는 지난 7월 차세대 동물의약품 규제자유특구로 지정됐다. 참여 기업 10곳과 총 410억원 규모의 투자협약(MOU)을 맺었으며, 동물용 의약품 시제품 생산 시설은 12월 준공을 목표로 공사가 진행 중이다.

장수 저탄소한우 산업지구는 민간기업 이티바이오텍을 유치하고 지난 9월 유전자종축센터를 준공해 우수 종축 개발과 한우 개량 기반을 마련했다. 올해 저탄소 축산물 신규 인증에서는 장수 지역 한우 농가 8곳이 선정돼 전국에서 가장 많은 실적을 거뒀다.

순창 미생물 농생명산업지구는 마이크로바이옴 지식산업센터를 지난 3월 착공해 내년 상반기 준공을 목표로 공사를 진행하고 있다. 현재까지 기업 26곳과 입주 협약을 마쳤다.

도는 지구별 특성에 맞춘 전문가 자문을 운영하고, 운영 주체를 대상으로 상·하반기 역량 강화 교육을 하고 있다. 현장의 어려움과 사업 진행 상황을 살펴 맞춤형 지원을 이어갈 방침이다.

고정삼 전북도 피지컬AI경제부지사는 “농생명산업지구가 지역 농업과 기업 생태계에 변화를 일으키고 도민이 체감할 수 있는 성과로 이어지도록 시군, 관계 기관과 협력을 강화할 것”이라고 말했다.

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