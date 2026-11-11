12㎏ 빠지고 기억상실까지…‘징맨’ 황철순 감염된 쯔즈가무시증은?

‘징맨’ 캐릭터로 유명한 보디빌더 겸 방송인 황철순이 쯔쯔가무시증에 감염돼 보름간 입원 치료를 받은 근황을 공개했다. 그는 뇌수막염과 기억상실까지 겪었으며, 체중이 12㎏이나 줄어드는 등 상당한 후유증을 경험했다고 밝혔다.

황철순은 지난 10일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 반려견과 여행을 다녀온 뒤 쯔쯔가무시증에 감염됐다는 소식을 전했다.

그는 “강아지와 여행 갔다가 쯔쯔가무시라는 진드기 감염으로 기억상실과 함께 뇌수막염으로 보름을 입원했다”며 “12㎏이 빠지고 퇴원 후 골반 뼛조각을 떼어 조직검사를 했다”고 설명했다.

황철순 인스타그램 캡처

이어 “2주간 운동과 사우나가 금지됐고 골수 검사까지 받으면서 한 달 더 운동을 하지 못하게 됐다”고 덧붙였다. 그러면서 “이 정도면 병원과 정부가 합작으로 나를 은퇴시키려는 음모가 분명하다”고 농담하면서도 운동 복귀 의지를 드러냈다.

쯔쯔가무시증은 쯔쯔가무시균에 감염된 털진드기 유충에 물려 발생하는 급성 발열성 질환이다. 흔히 ‘살인진드기병’으로 불리기도 하지만 바이러스가 아닌 세균에 의해 발생하는 감염병이다.

주로 풀밭이나 숲, 농경지 등에서 야외활동을 하는 과정에서 감염된다. 특히 털진드기 유충의 활동이 활발해지는 가을철에 환자가 집중된다. 국내에서는 10~11월이 대표적인 유행 시기다.

감염된 뒤에는 일반적으로 10일 이내의 잠복기를 거쳐 증상이 나타난다. 초기에는 발열과 오한, 두통, 근육통, 구토 등이 발생해 감기몸살과 혼동하기 쉽다. 이후 몸통을 중심으로 발진이 나타날 수 있으며, 진드기에 물린 부위에는 검은색 딱지 형태의 가피가 생기는 것이 특징이다.

적절한 항생제 치료를 받지 않으면 폐렴과 뇌수막염, 심근염 등 합병증으로 이어질 수 있다. 심한 경우 다발성 장기부전이나 사망에 이를 가능성도 있다. 황철순이 공개한 뇌수막염 역시 쯔쯔가무시증으로 발생할 수 있는 합병증 중 하나다.

쯔쯔가무시증은 사람 간 전파가 일반적으로 발생하지 않으며, 예방백신도 없다. 따라서 진드기에 물리지 않도록 하는 것이 가장 중요하다.

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