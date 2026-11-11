대구 여행 중 응급상황 맞은 인천 산모, 경북대병원 신속 수술로 무사 출산

대구로 여행을 왔다가 갑작스러운 응급 상황에 처한 인천 거주 산모가 경북대병원의 신속한 대처로 무사히 아기를 출산했다.

11일 경북대병원에 따르면 지난달 16일 오후 8시40분쯤 대구 한 숙소에 머물던 인천 거주 임신 35주 산모 A씨가 갑작스러운 복통과 출혈 증세를 보여 119구급대에 의해 경북대병원 응급실로 긴급 이송됐다.

경북대병원 내 로비. 연합뉴스

당시 산모를 진료한 산부인과 장원규 교수는 ‘태반조기박리’ 진단을 내리고 즉각 응급 제왕절개 수술을 결정했다. 태반조기박리는 분만 전 태반이 자궁벽에서 먼저 떨어지는 산과적 응급질환으로, 산모에겐 심각한 출혈을 유발하고 태아에겐 저산소증이나 사망까지 초래할 수 있어 일분일초가 시급한 질환이다.

의료진의 신속한 대응 속에 수술 시작 6분 만인 오후 1043분 2.3㎏의 건강한 남아가 태어났다. 응급실 도착부터 출산까지 걸린 시간은 단 75분에 불과했다.

출생 직후 호흡이 불안정했던 아기는 곧바로 신생아중환자실로 옮겨져 소아청소년과 이은주 교수팀의 호흡 보조 및 집중 치료를 받고 건강을 회복했다. 이후 산모는 지난달 20일, 아기는 이달 5일 각각 건강한 모습으로 퇴원했다.

병원 관계자는 “다른 지역에서 온 응급 산모를 신속히 수용해 치료부터 퇴원까지 성공적으로 마친 사례”라며 “앞으로도 거주 지역과 관계없이 응급 산모에게 적기에 필요한 진료를 제공하는 필수의료 서비스를 이어가겠다”고 밝혔다.

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