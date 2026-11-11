서귀포해경, 마라도 해상 우주발사체 수중 작업 중 다이버 사망 수사 착수

10일 제주 해상에서 우주발사체 시험발사를 위한 수중 작업 중 50대 스쿠버다이버가 숨지는 사고가 발생해 해경이 수사에 착수했다.

제주서귀포해양경찰서는 11일 우주발사체 바지선 안전관리자들을 상대로 업무상 과실치사 여부 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있다고 밝혔다.

서귀포해경서 전경. 서귀포해양경찰서 제공

앞서 전날 오후 4시32분쯤 서귀포시 마라도 서쪽 약 5㎞ 해상에서 바지선 수중 작업을 하던 50대 남성 A씨가 심정지 상태로 구조되었으나 끝내 숨졌다. A씨는 바지선 체인을 끌어올리기 위한 수중 작업 중 사고를 당한 것으로 알려졌다.

강정마을해군기지반대주민회 등에 따르면 이번 사고는 군 당국이 고체연료 추진 우주발사체 4차 시험발사를 준비하는 과정에서 발생했다.

군 당국은 서귀포 앞바다에서 고체연료를 추진제로 활용하는 우주발사체 시험발사를 준비해 왔다. 하지만 그간 기술적 결함과 기상 악화로 발사하지 못했다.

강정마을해군기지반대주민회 등 시민사회단체는 이날 성명을 내고 “고체연료 추진제와 발사체를 다루는 현장에서 노동자들이 거듭 목숨을 잃어왔다는 사실은 짚고 넘어가지 않을 수 없다”며 “작업 당시 기상과 해상 조건, 필요한 안전 인력·장비 및 감시 체계가 갖춰졌는지, 무리한 일정 압박은 없었는지 낱낱이 밝혀야 한다”고 촉구했다. 진보당 제주도당 역시 “정부와 군 당국은 오는 13일 예정된 해상발사를 즉각 중단하고 철저한 진상 규명과 책임자 문책, 재발 방지 대책을 마련하라”고 주장했다.

이에 대해 국방부는 “이번 사고를 매우 엄중하게 받아들이고 있다”며 “현재 해경 및 관계 당국이 정확한 사고 경위와 원인을 조사 중인 만큼 한 치의 소홀함이 없도록 적극 협조하겠다”고 밝혔다. 아울러 “해상에서 이뤄지는 관련 작업 전반의 안전 실태를 면밀히 점검하고, 향후 유사 사고가 재발하지 않도록 안전대책 강화에 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

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