의대 모집인원 492명 늘었는데…정시 일반전형은 21명 감소

2027학년도 전국 의과대학의 모집인원이 작년보다 492명 늘었지만, 정시 선발인원은 오히려 감소한 것으로 나타났다.



특히 지역 제한 없이 지원할 수 있는 정시 일반전형 모집인원이 21명 줄어 의대 모집인원 확대가 정시 선발 기회 증가로 이어지지는 않은 것으로 분석됐다.

한 의과대학 모습. 연합뉴스

11일 진학사가 전국 39개 의대의 모집인원을 분석한 결과, 올해 의대 정원 내 모집인원은 총 3천508명으로 작년(3천16명)보다 492명(16.3%) 증가했다.



그러나 정시 모집인원은 작년 991명에서 올해 984명으로 7명(0.7%) 줄었다.



반면 수시 모집인원은 2천25명에서 2천524명으로 499명(24.6%) 늘었다.



이에 따라 전체 의대 모집인원에서 정시가 차지하는 비중도 작년 32.9%에서 올해 28.1%로 4.8%포인트(p) 하락했다.



전형별로 보면 정시 일반전형 모집인원은 747명에서 726명으로 21명 감소했다.



기존 지역인재전형 역시 244명에서 228명으로 16명 줄었다.



정시 일반전형 모집인원이 감소한 대학은 7곳, 증가한 대학은 6곳이었으며 나머지 26곳은 작년과 동일했다.



순천향대가 30명에서 10명으로 20명 줄어 감소 폭이 가장 컸다.



단국대는 7명에서 16명으로 9명 늘었다.



지역인재전형에서는 전남대가 18명에서 10명으로, 전북대가 28명에서 21명으로 각각 감소했다.



올해 신설된 지역의사전형도 수시모집에 선발인원이 집중됐다.



지역의사전형 전체 모집인원 488명 가운데 458명(93.9%)은 수시로 뽑는다.



정시 모집인원은 30명(6.1%)에 불과하며 충북대(13명), 전남대(9명), 제주대(8명) 등 3개 대학에서만 선발한다.



신설된 지역의사전형 30명을 제외하면 기존 일반전형과 지역인재전형의 정시 모집인원은 작년보다 37명 줄어든 셈이다.



다만 이번 분석은 수시 미충원 인원이 정시로 이월되기 전의 최초 모집인원을 기준으로 한 것이다.



수시에서 수능(대학수학능력시험) 최저학력기준을 충족하지 못하거나 중복합격에 따른 미등록 등으로 결원이 발생하면 해당 인원을 정시로 이월해 선발한다.



특히 의대는 수능 최저학력기준이 높은 편이어서 올해 수능 난이도에 따라 정시 모집인원이 달라질 가능성이 있다.



우연철 진학사 입시전략연구소장은 "올해 의대 전체 모집인원은 증가했지만, 정시 일반전형과 기존 지역인재전형의 선발인원은 오히려 감소했다"며 "의대 정원이 늘었다는 사실만으로 정시 지원 기회도 확대됐다고 판단해서는 안 된다"고 말했다.



이어 "수능 난이도와 수시 충원 결과에 따라 실제 정시 모집인원은 달라질 수 있는 만큼, 수험생들은 수시 충원 이후 발표되는 최종 모집인원과 전형별 지원 자격을 반드시 확인해야 한다"고 조언했다.

<연합>

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