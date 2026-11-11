잠복결핵 검진 확인서 떼러 보건소 안 가도 된다…‘정부24’서 발급

#다른 어린이집으로 이직하는 보육교사 A(30대)씨는 새 직장에 제출할 ‘잠복결핵감염 검진 확인서’가 필요했다. 그러나 이전에 어느 보건소에서 검진받았는지 기억이 나지 않아 서류 발급에 어려움을 겪었다.

과거에는 A씨처럼 잠복결핵감염 검진서비스를 발급받으려면 검진받은 보건소를 직접 찾아가야 했다. 감염병 신고내역을 온라인으로 확인할 수 있는 별도 서비스도 없었다. 그러나 앞으로는 검진받은 보건소를 기억하지 못하더라도 곤란을 겪지 않아도 된다.

정부세종청사 중앙동 전경. 행정안전부 제공

행정안전부와 질병관리청은 12일부터 정부 24를 통해 잠복결핵감염·감염병 등 주요 질병 이력을 입증하는 서비스를 통합 제공한다고 11일 밝혔다.

행안부에 따르면 정부24에서 제공되는 서비스는 총 6종이다. 잠복결핵감염 검진 확인서와 결과서, 감염병 신고확인서, 희귀질환자 의료비 지원사업 지원대상자 증명서 등은 12일부터 이용할 수 있다. 희귀질환자 의료비 지원사업 신청과 국가건강정보포털 연동은 올 연말부터 이용 가능하다.

서비스 편의성도 수요자 중심으로 높였다. 잠복결핵감염 검진 확인서는 여러 검사 이력 가운데 필요한 건을 골라 발급받을 수 있다. 결과서는 과거부터 최근 검사 결과까지 반영된다. 감염병 신고확인서는 말라리아, 일본뇌염 등 25종의 감염병을 우선 조회할 수 있도록 구축한 뒤 적용범위를 단계적으로 넓힌다. 국가건강정보포털은 영유아와 임산부, 청소년, 노인 등 생애주기별 건강정보를 제공한다.

정부는 이번 서비스 연계로 연간 약 15만건에 달하는 질병 민원이 줄어들 것으로 전망하고 있다.

정부는 정부24 ‘AI 국민비서’를 활용한 개인 맞춤형 서비스도 단계적으로 추진한다. 이용자의 연령과 성별, 위치 등을 고려해 질병 관련 서류와 건강정보를 안내하는 방식이다. 감염병 신고내역 등 민감정보는 본인에게만 제공한다.

윤호중 행안부 장관은 “이번 서비스 확대로 국민께서 서류 한 장을 위해 여러 기관을 방문해야 했던 불편함이 크게 해소될 것”이라며 “앞으로도 관계기관과 협력해 국민이 체감하는 디지털 서비스를 확대하고 AI 국민비서를 통해 개개인의 상황에 맞는 서비스를 선제적으로 제공하는 ‘AI 민주정부’를 적극 구현해 나가겠다”고 밝혔다.

임승관 질병관리청장은 “질병 관련 서비스는 국민의 민감한 건강정보를 다루는 만큼 편리함과 더불어 정확성과 안전성이 최우선”이라며 “질병관리청의 전문적인 건강·질병 서비스를 국민이 보다 쉽고 안전하게 이용할 수 있도록 정부24와의 협력을 지속적으로 강화하겠다”라고 말했다.

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