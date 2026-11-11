박신영, 사망 교통사고 후 구호 조치 의혹 반박…“허위사실 법적 대응”

사진=연합뉴스 제공

아나운서 출신 방송인 박신영이 과거 사망 교통사고와 관련해 제기된 구호 조치 의혹을 반박했다.

박신영은 11일 자신의 SNS에 장문의 입장문을 게재하고 최근 불거진 교통사고 관련 논란에 대해 입을 열었다.

최근 온라인과 일부 매체를 통해 사고 직후 박신영이 차량에서 내리지 않은 채 숨어 있었으며, 오토바이 운전자가 차량 아래에 끼어 있었음에도 별다른 구호 조치를 하지 않았다는 주장이 확산됐다.

이에 대해 박신영은 “사고 직후 제가 차에서 내려보지도 않은 채 숨어 있었다거나, 고인이 차량 아래에 끼어 있었는데도 아무런 조치를 취하지 않았다는 등의 주장이 퍼져 나갔다”며 “이는 실제 사고 당시 상황과 제 행동과는 다른 내용”이라고 반박했다.

그는 당시 차량의 긴급 SOS 시스템을 통해 사고 사실을 알리고 구조를 요청했다고 설명했다. 그는 “사고 당시 에어백이 전개되면서 차량의 긴급 SOS 시스템이 자동으로 작동했고, 차량 내 스피커를 통해 연결된 통화에서 직접 사고 사실을 알리고 구조를 요청했다”며 “긴급 신고와 위치 확인을 위한 통화가 계속되고 있어 곧바로 차량에서 내리지 못했다”고 밝혔다.

그러면서 “당시 현장에 다가온 목격자에게도 차량 문을 열어 신고 중이라는 사실을 알렸다”며 사고 직후 아무런 조치도 하지 않았다는 주장은 사실과 다르다고 강조했다.

그동안 별다른 해명을 내놓지 않았던 이유에 대해서도 언급했다. 사고로 한 사람이 목숨을 잃은 만큼 자신의 입장을 밝히는 것이 유가족에게 또 다른 상처가 될 수 있다는 생각에 조심스러웠다는 것이다.

박신영은 “한 사람이 돌아가신 상황에서 저에 관한 기사가 사실과 다르다는 이유로 적극적으로 해명하는 것이 과연 고인과 유가족분들께 인간으로서 지켜야 할 도리인지 고민했다”며 “자칫 사고의 책임을 회피하려는 모습으로 비칠까 두려웠고, 무엇보다 유가족분들께 또 다른 상처가 될까 염려스러웠다”고 털어놨다.

그러나 침묵이 길어지는 동안 사실과 다른 내용들이 반복적으로 확산하면서 더 이상 입장을 밝히지 않을 수 없었다고 전했다.

박신영은 “제가 침묵하는 사이 사실과 다른 이야기들이 일부 유튜브 채널과 매체를 통해 반복적으로 재생산되고 확산됐다”며 “그렇게 만들어진 이야기들이 어느 순간 사실처럼 받아들여졌고, 제가 하지 않은 행동들에 대해서까지 비난받아야 했다”고 토로했다.

다만 이번 해명이 사고에 대한 책임을 부인하려는 것은 아니라고 선을 그었다. 박신영은 “사고에 있어 제가 잘못한 부분들은 온전히 제 책임이라고 생각하며 살아왔다”며 “재판이 끝났다고 해서 사고가 끝난 것은 아니고, 법적인 책임을 다했다고 해서 마음의 책임까지 사라지는 것은 아니라고 생각한다”고 밝혔다.

이어 “매일 저와 연관된 사고로 누군가가 목숨을 잃었다는 사실을 스스로에게 상기시키며 살아가고 있다”며 고인과 유가족을 향한 사죄의 마음을 전했다.

그러면서 “사실과 다른 내용을 담은 보도, 허위사실 유포, 악의적인 사실관계 왜곡, 명예훼손과 모욕에 해당할 수 있는 인신공격 등에 대해 법률적 검토를 거쳐 단호하게 대응하겠다”고 예고했다.

한편 박신영은 2021년 5월 서울 마포구 상암동에서 차량을 운전하던 중 오토바이와 충돌하는 사고를 냈다. 당시 제한속도 시속 40㎞인 도로에서 시속 102㎞로 주행한 것으로 조사됐으며, 오토바이 운전자 역시 적색 신호에 교차로로 진입한 것으로 파악됐다.

이 사고로 50대 배달원이 숨졌으며, 박신영은 같은 해 12월 교통사고처리특례법 위반(치사) 혐의로 벌금 1500만 원을 선고받았다. 사고 이후 방송 활동을 중단했던 그는 최근 사업가로 변신한 근황을 전했으며, 틱톡 라이브 등 온라인 활동도 이어가고 있다.

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