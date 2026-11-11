횡령 의혹 불거진 김천 시내버스…대대적 구조 개선 나선다

경북 김천시가 최근 불거진 시내버스의 각종 의혹에 대해 유감을 표하고 엄정한 대처를 약속했다.

11일 김천시에 따르면 김천경찰서는 김천 시내버스의 유류비 과다 지출과 특수관계 주유소 거래, 현금 수입금 누락 등의 의혹을 수사하고 있다.

시는 위법·부당 행위를 확인하면 부당 집행액의 환수는 물론 추가 고발 등 행정·법적 조치에 나설 방침이다. 또 운수업체의 경영 책임성과 대중교통 공공성을 높이기 위해 전문 인력을 확충하고 재정 지원 검증 체계를 구축하기로 했다.

구조적인 대중교통 개선 작업도 추진한다. 시는 디젤버스 80대를 전기버스로 조기 전환해 유지관리비를 줄이고 비효율적인 노선과 중복 운행을 없애기 위해 버스 노선을 전면 개편한다. 교통 취약지역에는 수요응답형 교통체계(DRT)를 단계적으로 도입해 시민 이동 편의를 높일 계획이다.

시는 버스를 직접 운영할 경우 민간 운영 방식보다 3배 이상 재정이 소요될 것으로 보고 현행 민간 운영 방식을 유지하되 재정 지원 투명성과 경영 책임성을 강화하는 방향으로 가닥을 잡았다. 운수업체 문제로 인한 버스 운행 축소나 중단으로 시민 이동권이 침해되는 일이 없도록 안정적인 운행 체계 확보에 나설 방침이다.

시 관계자는 “시민의 이동권을 담보로 부당한 운영 행태를 용납할 수 없다”며 “수사 결과에 따른 엄정한 조치와 대중교통 운영체계 개선을 통해 시민이 신뢰하고 안심할 수 있는 교통환경을 만들겠다”고 말했다.

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